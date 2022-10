Kim Kardashian lança podcast criminal no Spotify

Além de influenciadora e empresária, Kim Kardashian também se formou recentemente em direito, seguindo os passos do pai, Rob Kardashian. Com isso, Kardashian acaba de lançar um podcast no Spotify sobre a história de Kevin Keith, condenado por triplo homicídio em Bucyrus, Ohio, e que há quase 3 décadas tenta provar sua inocência com o apoio de sua família.

Os dois primeiros episódios de “Kim Kardashian’s, The System” já estão disponíveis na plataforma.

Com a narração da celebridade americana e da produtora de obras sobre crimes reais, Lori Rothschild Ansaldi, a complexidade do caso é discutida pela dupla com investigadores e especialistas ao longo de oito episódios, destacando as falhas do sistema judiciário americano.

Não há evidências físicas que liguem Kevin Keith exclusivamente ao crime que o fez ser condenado em fevereiro de 1994, mas desde então ele está preso e já esteve algumas vezes no corredor da morte. O irmão de Kevin, Charles, sempre se convenceu de sua inocência e, até hoje, trabalha incansavelmente para limpar o seu nome.

“The System” fez parceria com duas organizações para trazer o assunto da reforma da justiça criminal para o podcast. A Color Of Change, a maior organização online de justiça racial do país, fornecerá mais informações sobre condenações injustas e outros assuntos relativos ao sistema de justiça criminal.

Além disso, o Spotify está apoiando o trabalho da Calling All Crows, uma organização que conecta e mobiliza fãs de música para se juntarem a movimentos por justiça e igualdade, aumentando a conscientização, agindo e trabalhando coletivamente pela mudança social.

