Jogos da seleção brasileira vão contar com passaporte de vacinação

Com o retorno gradativo da torcida aos estádios, entidades e clubes já começam a pensar em alternativas para apresentação de certificado de vacina contra a Covid-19 e testes negativos. Nesta sexta-feira (8), no anúncio da venda de ingressos para o jogo entre Brasil x Uruguai, que acontece na quinta-feira (14), na Arena Amazônia, em Manaus, pelas Eliminatórias da Copa, a CBF anunciou que um dos sistemas do voucher será alimentado com informações provenientes da tecnologia implementada pela Chronus, desenvolvida pela empresa Mooh!Tech. O mesmo acontecerá nos próximos jogos da seleção brasileira dentro do país.

A Mooh!Tech desenvolveu o sistema para que seja um passe livre digital, permitindo a qualquer torcedor imunizado ou testado negativo estar apto a participar da partida, sem risco de propagar o Covid-19. A tecnologia também se aplica com cunho social, por viabilizar o cumprimento mais efetivo e seguro do planejamento desenvolvido pelas autoridades sanitárias, além de servir como contribuição pedagógica, influenciando boas práticas profiláticas e conscientização epidemiológica.

Para o retorno do público aos jogos da seleção brasileira, os torcedores precisarão ter validado seu i-Passport com teste RT/PCR 48 horas ou vacinação, de acordo com o protocolo das autoridades locais.

A tecnologia associa o conceito de passaporte aos certificados de vacinação e profilaxia, nacional e internacional, e funciona como um passe livre digital, permitindo a qualquer torcedor imunizado ou testado negativo estar apto a participar da partida, sem risco de propagar a Covid-19.

“A Mooh!Tech é a empresa que vai fornecer a tecnologia para a Confederação Brasileira de Futebol e garantir que apenas pessoas vacinadas ou testadas possam acessar os jogos da seleção brasileira de futebol, por meio da acreditação profilática desenvolvida para o APP CHRONUS i-Passport”, afirma Everton Cruz, CEO da Mooh!Tech.

No país, outras duas federações já firmaram acordo com a Mooh!Tech para a utilização da plataforma, visando o retorno do público aos estádios, com segurança, casos de Pernambuco e Brasília. Outras federações também já conversam com a empresa para a execução do sistema em suas plataformas de vendas digitais.

Everton Cruz, CEO da Mooh!Tech , afirma que o Chronus i-Passport é uma solução de registro e identificação de saúde. Seu uso contínuo permite que apenas as pessoas com status de vacinação contra a Covid-19 circulem sem restrições. "A adoção do i-Passport possibilita diminuir consideravelmente e, até mesmo, eliminar, muitos dos protocolos hoje necessários para a retomada de atividades. Ao utilizar o i-Passport como uma credencial no controle de acesso a locais públicos ou privados, várias medidas, complexas para serem atendidas, deixam de ser essenciais”, defendeu o executivo.

Everton Cruz avalia que é muito importante para os governos estadual, municipal e empresas privadas se utilizarem dessa plataforma para que a gestão em relação à saúde dos seus cidadãos e colaboradores seja feita de uma forma igualitária e segura. “Só dessa maneira eles terão acesso mais rápido à abertura com segurança de suas atividades econômicas, ao retorno de uma vida normal, mas com segurança”.