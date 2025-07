Jantar harmonizado em São Paulo é oportunidade de provar vinhos de mais de R$ 4.000

Para os apreciadores de vinhos excepcionais, surge uma oportunidade única de experimentar rótulos que custam mais de R$ 4.000, com a chance de degustar algumas das produções mais raras e artesanais do mundo. Trata-se de um jantar harmonizado na Cellar Cave, em São Paulo, o restaurante da importadora Cellar Vinhos. A degustação será na quinta-feira, 3 de julho.

Entre essas preciosidades que serão degustadas estão os Brunello di Montalcino D.O.C.G. Aria 2018 e Brunello di Montalcino D.O.C.G. Bacia 2019, elaborados por Stella di Campalto, uma das vinicultoras mais respeitadas de Montalcino, na Toscana.

Stella di Campalto é reconhecida por sua abordagem artesanal e profundo respeito pelo terroir. Desde que assumiu a propriedade abandonada Podere San Giuseppe em 1992, ela transformou a área em um ícone da viticultura biodinâmica. A vinícola é certificada como orgânica desde 1996 e biodinâmica desde 2005.

Além dos vinhos de Stella, outro ícone da viticultura toscana, Gianfranco Soldera, também estará representado no jantar com rótulos que são aclamados por sua profundidade e elegância excepcionais.

O Soldera Case Basse Toscana Sangiovese 2020 Magnum, elaborado por uma das propriedades mais respeitadas de Montalcino, reflete a obsessão pela excelência de Soldera, que era conhecido por seu rigoroso controle sobre cada aspecto da vinificação. A produção limitada a cerca de 15.000 garrafas por safra torna seus vinhos extremamente raros e valorizados, com preços que podem ultrapassar os R$ 15.000.

Harmonização

Toda a experiência será harmonizada com pratos da chef Giovanna Perrone. A cozinheira assumiu a Cellar Cave há pouco tempo e levou para o restaurante uma bagagem construída ao lado de nomes como Jefferson Rueda (Casa do Porco) e Felipe Bronze, com quem trabalhou como chef executiva no restaurante Pipo, em São Paulo.

Aos 29 anos, a chef carrega ainda duas vitórias em realities culinários: Talentos da Gastronomia (2018) e Top Chef Brasil (2019). Em sua estreia na casa, a chef já imprimiu sua identidade autoral no novo menu.

Para o jantar, entre os pratos está a tartelete de carne cruda, anchova italiana e nirá, e o cordeiro em baixa temperatura, com purê de berinjela defumada, ricota, jus de cordeiro e óleo de sálvia. Toda a experiência custa R$ 3.950 para não sócios, e R$ 3.750 dos sócios do Clube Cellar.

Serviço: Rua Diogo Jácome, 372, Vila Nova Conceição. Telefone: (11) 93260-2000. As reservas são feitas por meio do link.