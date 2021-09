Império Romano e Mickey inspiram novos relógios da Bvlgari; veja imagens

Em setembro, as grandes fabricantes de relógios no mundo inteiro apresentam suas novidades para o mercado global no Geneva Watch Days, um evento descentralizado que acontece nos respectivos showrooms de cada marca ao redor do mundo. No caso da italiana Bvlgari, as novidades incluem os novos modelos da coleção Octo com a tecnologia WorldTimer, que permite a leitura instantânea das horas nas 24 'timezones', criações glamurosas com joalheria e até mesmo uma edição especial com o famoso Mickey Mouse.

Confira abaixo os lançamentos da Bylgari no Geneva Watch Days

Octo Roma

Octo Roma: modelo está entre os lançamentos da Bvlgari no Geneva Watch Days Octo Roma: modelo está entre os lançamentos da Bvlgari no Geneva Watch Days

Com um novo movimento integrado de 261 componentes, o Octo Roma WorldTimer é projetado para viajantes globais: ele permite a leitura instantânea da hora em 24 cidades, ou seja, em 24 fusos horários. As funções são ajustadas através da coroa, posicionando a cidade do fuso horário escolhido às 12 horas e ajustando a hora até que os ponteiros indiquem a hora exata no fuso horário selecionado - com cuidado para garantir que o indicador de 24 horas corresponda ao fuso horário escolhido anteriormente. Uma vez concluídas, estas operações rápidas permitem uma leitura da hora em todos os fusos horários. Disponível em aço inoxidável acetinado e polido, ou em aço preto com superfícies jateadas, o modelo de 58 facetas está pronto para enfrentar o mundo

Octo Tourbillion

-

Inspirado no voo da borboleta, este modelo apresenta um mecanismo de alta precisão integrado no coração do relógio com uma exibição de 24 horas saltando por meio de um disco em um rolamento de esferas de cerâmica, através de uma abertura localizada às 12 horas. Ao final dos 60 minutos indicados por um dos ponteiros da "borboleta", o disco salta para mostrar a nova hora na abertura. A vantagem desse dispositivo chamado Papillon, impulsionado por um movimento mecânico de fabricação manual, é que ele consome menos energia do que a tradicional exibição de minutos, o que tem um impacto positivo sobre a reserva de energia.

Divas Dream

A temática dos leques, encontrada nos pisos romanos dos banhos termais de Caracalla e que é a assinatura estética da coleção Divas ’Dream ganha uma nova interpretação com esses dois novos modelos opulentos e elegantes combinam os tons suaves do ouro rosa com o verde da malaquita e o azul do lápis-lazúli. Enquanto o ouro e os diamantes fazem uma declaração à primeira vista, seus mostradores de lápis-lazúli e malaquita realçam ainda mais sua natureza rica e preciosa.

Divina Mosaica

-

Descrito pela marca como "pura sublimação da joalheria e da relojoaria", esses três novos modelos jogam em contrastes cromáticos, com um mostrador alternando entre gemas cortadas em baguetes, como diamantes e tsavoritos verdes ou safiras rosa. A caixa, a luneta e os tampões espelham esta estética, alternando também entre estas duas combinações de cores para oferecer um resultado geral gracioso e elegante.

Gerald Genta Retrograde Mickey Mouse

Gerald Genta Mickey Mouse: modelo está entre os lançamentos da Bvlgari no Geneva Watch Days Gerald Genta Mickey Mouse: modelo está entre os lançamentos da Bvlgari no Geneva Watch Days

Apresentando o rato mais icônico da Disney, o design se tornou uma oferta exclusiva da marca Gerald Genta - que é propriedade do Grupo Bvlgari desde 2000 - e os modelos se tornaram itens de colecionador muito procurados. Neste ano, o lançamento da marca traz de volta o malicioso ratinho americano numa edição limitada a apenas 150 peças no mundo todo. Nelas, Mickey parece estar saltando para o mostrador de raios solares revestido de ródio. Seu braço esquerdo indica os minutos em um setor retrógrado de 210 graus, enquanto a hora de salto aparece às 5 horas.