Hyrox: a nova competição fitness que está conquistando o mundo

A ascensão do universo fitness global impulsiona diversas modalidades como musculação, corrida, yoga, pilates e CrossFit. Nesse cenário, uma competição inovadora tem ganhado destaque, especialmente na Europa: o Hyrox. Lançado na Alemanha em 2017, ele vem conquistando adeptos por ser uma mistura de corrida com exercícios funcionais que promete desafiar e engajar praticantes de diferentes níveis de condicionamento físico. As informações são do TecMundo.

O que é o Hyrox?

O Hyrox é definido como uma "competição fitness para todos". Embora seja classificado como uma modalidade esportiva, sua essência está no formato de competição padronizada, já presente em 11 países e 30 cidades. O evento combina corrida e estações de exercícios físicos que trabalham força, resistência, potência e agilidade, tornando-se uma opção atraente para aqueles que buscam superar seus limites.

A base da modalidade é a corrida, com 8 quilômetros divididos em segmentos de 1 km, intercalados com 8 estações de exercícios variados. Os movimentos realizados durante o percurso incluem empurrar, puxar, arremessar e carregar, compondo um treino completo que desafia várias capacidades físicas.

Como funciona a competição?

O formato do Hyrox é padronizado globalmente, oferecendo consistência e previsibilidade para os participantes. Cada prova inclui os seguintes desafios:

- 1 km de corrida

- Ski ergômetro: completam 1.000 metros simulando movimentos de esqui.

- 1 km de corrida

- Empurrada de trenó: empurram um trenó por 50 metros, com peso variável por categoria.

- 1 km de corrida

- Puxada de trenó: puxam o trenó por 50 metros.

- 1 km de corrida

- Burpees com saltos longos: percorrem 80 metros com burpees intercalados com saltos.

- 1 km de corrida

- Remo ergômetro: remam 1 km em um equipamento de remo.

- 1 km de corrida

- Caminhada de fazendeiro: carregam kettlebells por 200 metros.

- 1 km de corrida

- Passadas com bolsa de areia: fazem avanços com uma sandbag por 100 metros.

- 1 km de corrida

- Arremesso de bola na parede: realizam 75 (mulheres) ou 100 (homens) lançamentos de medicine ball.

Categorias e inclusão

O Hyrox oferece categorias para todos os níveis de praticantes:

Open: individual, para iniciantes.

Individual PRO: voltada para atletas de elite.

Duplas: femininas, masculinas ou mistas.

Times: equipes de quatro pessoas, onde cada integrante realiza dois trechos de corrida e exercícios.

A marca destaca que 98% dos participantes conseguem completar a prova, reforçando o caráter acessível da modalidade.

Hyrox x CrossFit: semelhanças e diferenças

Embora alguns considerem o Hyrox como o "novo CrossFit", há diferenças importantes. O CrossFit é conhecido pela variedade de exercícios e pela imprevisibilidade das provas, enquanto o Hyrox segue um formato fixo em todo o mundo. Essa padronização facilita o treinamento específico e atrai aqueles que preferem desafios consistentes.

O Hyrox foca na resistência e em movimentos menos técnicos, como levantamento olímpico ou habilidades de ginástica, tornando-se mais acessível para iniciantes. Por outro lado, o CrossFit oferece maior diversidade de estímulos, sendo ideal para quem busca desafios variados.

Vantagens e desafios do Hyrox

O Hyrox tem como ponto forte sua acessibilidade e a capacidade de atrair públicos diversos. Contudo, alguns equipamentos necessários, como o ski ergômetro e o trenó, não são comuns em academias tradicionais, o que pode dificultar o treinamento.

Embora ainda não tenha chegado ao Brasil, o Hyrox conta com um programa de afiliação para academias e boxes de treinamento, sinalizando a possibilidade de expansão para o país no futuro. Essa nova modalidade é uma oportunidade para quem busca uma alternativa dinâmica e desafiadora para sair do sedentarismo e adotar um estilo de vida mais ativo.