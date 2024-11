Youtuber causa polêmica ao jogar como titular de time argentino; relembre casos similares no Brasil

Iván Buhajeruk, conhecido como “Spreen”, influenciador que conta com mais de cinco milhões de seguidores apenas no Instagram, foi escalado como titular pela equipe do Deportivo Riestra em um jogo da primeira divisão do Campeonato Argentino. O digital influencer atuou por apenas um minuto na partida contra o Vélez, como parte de uma ação do clube com a “Speed”, empresa de bebidas energéticas que é patrocinadora máster do Riestra.

A companhia, que tem Iván Buhajeruk como dono, possui logo estampada na área mais nobre da camisa do time e gerou polêmica entre jogadores e a imprensa argentina, levando o clube a emitir uma nota oficial para se posicionar.

“Queremos oferecer nossas mais sinceras desculpas a quem se sentiu ofendido. Em nenhum momento tivemos a intenção de desrespeitar o Vélez ou o futebol argentino em geral. O nosso objetivo era atrair novos públicos para o futebol. Como referiu o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na Europa o público jovem está diminuindo nesta atividade. Através desta ação, a Riestra buscava, junto com Spreen, atrair as novas gerações que hoje se projetam nas redes sociais através de influenciadores”, divulgou o Riestra.

Para Renê Salviano, profissional com mais de 20 anos com experiência nesse mercado e atual CEO da agência Heatmap, a ideia de parcerias entre clubes e influenciadores é válida, mas precisa ser trabalhada com planejamento e cautela.

“Hoje a disputa pela atenção é muito grande. Quando o clube se associa a um influenciador, ele consegue atingir um novo público e furar um pouco a bolha de conversar apenas com a sua torcida. É importante sim gerar engajamento, ser disruptivo, mas desde que isso não afete a parte técnica e nem gere punições ao clube. É preciso planejar com cuidado e consultar as áreas estratégicas da equipe", analisa.

Pensando em alavancar o marketing digital e movimentar as redes sociais, alguns clubes brasileiros também já saíram do comum e contrataram celebridades da internet. O Londrina anunciou o youtuber Juninho Manella, em 2022, para fazer parte do elenco da próxima temporada. O ‘influencer’, que tem um canal no YouTube com mais de seis milhões de inscritos, chamado ‘Vosso Canal’, é conhecido nas redes sociais por fazer vídeos com figuras conhecidas do futebol.

“O influencer agrega a um clube de futebol quando o serviço prestado gera aproximação com o torcedor, proporciona conteúdo com engajamento e auxilia na monetização. Todavia, é preciso ter atenção para que a utilização do influencer não ultrapasse o limiar entre o agregar e o ser politicamente incorreto”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Apesar deste tipo de contratação ainda causar estranheza nos torcedores, trazer celebridades digitais para gerar engajamento e buscar popularidade, principalmente na mídia social, tem sido uma postura cada vez mais comum por parte clubes. Na temporada 2021 da Copa do Brasil, o 4 de Julho anunciou o jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, nas vésperas do confronto de volta contra o São Paulo, pela terceira fase do torneio.

Embora o anúncio oficial tenha sido feito pela equipe do Piauí, o youtuber não colaborou com gols, jogadas de efeito ou atuações dentro das quatro linhas. Na ocasião, Cartolouco fez a cobertura em seu canal e gravou vídeos dos bastidores da partida, brincando com os atletas do elenco e interagindo com os torcedores nas redes sociais.

Cartolouco já esteve envolvido em um caso de grande repercussão. O comunicador foi contratado pelo Resende para a disputa do Campeonato Carioca. De dentro do campo e da rotina do time do Rio de Janeiro, o influencer investiu em vídeos da experiência como jogador profissional em seu próprio canal oficial no Youtube, com média de visualizações ultrapassando 600 mil.

Segundo levantamento da plataforma Social Blade, que contabiliza dados de páginas de redes sociais, o Resende ganhou cerca de 15 mil seguidores no Instagram desde a chegada do jornalista, atingindo a marca de 37 mil no total. Apesar do sucesso na Internet, dentro das quatro linhas o efeito não foi o mesmo, com o término de contrato entre as partes acontecendo sem o influencer atuar em nenhuma partida.

Outro destaque significativo no marketing foi a colaboração entre o Magnus Futsal, de Sorocaba, e Fred Bruno. A série no YouTube, que documentou a experiência do comunicador com os profissionais do time de futsal, foi apresentada em formato de reality show. Com oito episódios lançados entre abril e junho de 2020, a produção atraiu mais de 8,5 milhões de espectadores únicos e acumulou 27 milhões de visualizações.