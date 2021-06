Hotel mais alto do mundo é inaugurado em Xangai

O hotel mais alto do mundo abriu suas portas no topo da Torre de Xangai, que possui 632 metros na capital econômica chinesa.

O hotel de luxo ocupa os andares superiores deste arranha-céu de 128 andares, o segundo mais alto do planeta depois do Burj Khalifa (828 m) em Dubai.

O "J Hotel", inaugurado oficialmente no sábado, pertence ao grupo Jin Jiang International Hotels, propriedade majoritária do Estado chinês.

Tem 165 quartos, alguns deles com preços exorbitantes, como uma suíte com lustres de cristal e uma sauna que custa 67.000 yuans (US $ 10.300) em uma noite de sábado.

O restaurante situado no 120º andar e a piscina no 88º andar são algumas das principais atrações deste hotel, cuja abertura foi atrasada devido à crise de saúde.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.