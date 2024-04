Honda e Toyota anunciam nova rodada de investimento bilionário em elétricos

Os investimentos em carros elétricos não param de crescer pelo mundo. Honda e Toyota entraram para o grupo e fizeram anúncios importantes recentemente.

De acordo com o Quartz, a Honda disse que investiria US$ 11 bilhões numa fábrica no Canadá para fortalecer sua cadeia de fornecimento de veículos elétricos (VE) na América do Norte.

A Honda planeja construir uma fábrica de componentes para baterias de íons de lítio, que alimentam carros elétricos, por meio de uma joint venture com a sul-coreana Posco Future M. Ela também quer construir uma fábrica de separadores de baterias de íons de lítio com a Asahi Kasei, uma empresa química japonesa.

Ainda segundo o Quartz, quando a fábrica estiver pronta, em 2028, ela produzirá até 240 mil veículos anualmente e criará mais de 1.000 empregos, segundo a empresa. “A Honda está progredindo nas iniciativas globais rumo à realização de nossa meta de neutralidade de carbono para 2050”, disse o CEO Toshihiro Mibe em comunicado.

A empresa também deve investir ao menos US$ 700 milhões para iniciar a produção de veículos elétricos em Ohio, com planos de começar a fabricar carros no final de 2025. Também lançou uma joint venture de fábrica de baterias com a LG Energy Solution no estado, com um investimento esperado de US$ 4,4 bilhões.

Já a Toyota, apesar da relutância em entrar no mundo dos elétricos por apostar mais nos modelos híbridos, está investindo US$ 1,4 bilhão para preparar sua fábrica em Princeton, Indiana, para seu novo SUV elétrico. A Toyota investiu mais de US$ 8 bilhões na fábrica de Indiana até agora.

O investimento mais recente irá para o fornecimento de infraestrutura para construir o novo carro e adicionar uma nova linha de montagem abastecidas com baterias de íons de lítio da fábrica em andamento na Carolina do Norte. A instalação de US$ 13,9 bilhões está programada para iniciar a produção em 2025.

Em fevereiro, a empresa disse que investiria US$ 1,3 bilhão em suas instalações em Georgetown, Kentucky, para fabricar um novo SUV elétrico com bateria também vinda da Carolina do Norte.