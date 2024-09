Encontrou, levou: Adidas promove 'caça aos tênis' em principais pontos turísticos do Brasil

Na semana passada a Adidas apresentou o Adizero Drive RC, modelo de tênis que faz parte da família Adizero, a franquia focada em performance com mais de 20 recordes mundiais. Para o lançamento do produto, a marca alemã distribuirá o modelo em cidades brasileiras.

Durante os meses de setembro e outubro, influenciadores e membros de assessorias de corrida estarão espalhados pelo Brasil em busca do lançamento da Adidas. "Uma caçada pelo outro nível" tem como objetivo promover a conversa ao redor do novo lançamento com uma espécie de “caça ao tesouro”.

Vinte e cinco pares do novo tênis serão estrategicamente colocados em cada um dos pontos turísticos das cidades de Rio de Janeiro (28 de setembro), Recife (5 de outubro), São Paulo (12 de outubro) e Belo Horizonte (19 de outubro).

Nos dias anteriores, diversos influenciadores e perfis de corrida postarão dicas de onde encontrá-los. Os primeiros consumidores a chegarem ao local serão presenteados com um par do novo tênis.

Adizero Drive RC

O Adizero Drive RC foi criado para corredores que desejam ir mais longe com impulsão e retorno de energia.

O novo lançamento possui sistemas de hastes de fibra de vidro infusionadas na entressola, proporcionando uma transição perfeita do calcanhar aos dedos com retorno de energia, por meio das Energy Rods 2.0, que já acompanha outros modelos da franquia.

Além disso, a entressola também conta com duas camadas de EVA de alta performance LIGHTSTRIKE, também conhecida de outros produtos da marca, para proporcionar uma melhor dinâmica e impulsão na corrida.

O Adizero Drive RC está disponível em seis cores diferentes, pelo valor de R$ 899,99 em lojas especializadas selecionadas do Rio e São Paulo e, em outubro, será lançado também no site e lojas adidas, além de outros parceiros.