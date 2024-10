Veja como escolher uma boa ferramenta de BI

As plataformas de Business Intelligence (BI) vêm sendo usadas por empresas de todo o mundo, de diversos setores, para análises de dados precisas. Um dos principais ganhos, com essa prática de monitoramento, que agrupa e coleta de dados de forma organizada — é a obtenção de vantagens competitivas.

A seguir, o time responsável pelo Zoho Analytics — uma das ferramentas mais usadas para transformar dados em insights acionáveis — mostra o que deve ser considerado na hora da escolha.

O papel crucial do Business Intelligence (BI) nas operações empresariais modernas

As empresas modernas geram e coletam uma quantidade enorme de dados diariamente. Esses dados, no entanto, não têm valor algum a menos que sejam analisados e interpretados corretamente.

As ferramentas de BI permitem essa operação. É uma tecnologia que ajuda empresas a transformar dados brutos em informações úteis para tomada de decisões, permitindo que vejam além dos números e entendam padrões que podem influenciar o sucesso.

Ao analisar tendências e padrões a partir de dados históricos, o BI pode ajudar as empresas a preverem futuros eventos, planejando-se com antecedência e posicionando-se melhor.Como essa operação é automatizada e inteligente, os dados obtidos são essenciais para gerar insights e embasar decisões.

Uma boa ferramenta de BI é uma base sólida de geração de soluções para o negócio, ajudando a melhorar a eficiência operacional. Com ela, as empresas ganham uma visão clara e detalhada das operações, identificando gargalos, ineficiências e áreas de melhoria.

Essas informações também indicam necessidades de ajustes e, mais, evitam muitos prejuízos e dores de cabeça. Com uma análise de relatórios, a gestão poderá determinar quais os seus principais problemas da operação, quais os riscos, as vulnerabilidades e até oportunidades.

Ao indicar como otimizar as estratégias em vários setores, o BI tem papel crucial para empresas modernas que querem gerar operações vantajosas e competitivas no mercado.

Ou seja, sem uma ferramenta de BI, fica mais difícil transformar grandes volumes de dados brutos em informações úteis e acionáveis que podem ser usadas para tomar decisões diariamente.

Como o BI pode impulsionar a vantagem competitiva

A análise de dados é fundamental para empresas que querem vantagem competitiva, e ela move o Business Intelligence (BI). Com uma boa ferramenta de BI, os times passam a transformar grandes volumes de dados brutos em informações úteis.

Essas informações ajudam a identificar tendências, padrões, conter vulnerabilidades, ter insights, fazer ajustes para aumentar a satisfação do cliente. A análise de dados pode até permitir que as empresas prevejam futuros comportamentos e padrões.

Por que usar o Zoho Analytics

Com esse tipo de ferramenta, as empresas podem passar a visualizar os seus dados de maneira intuitiva e obter vantagens como:

Ganho de eficiência operacional

O BI pode impulsionar a vantagem competitiva pela melhoria operacional. As ferramentas de BI permitem que as empresas coletem, organizem e analisem volumes de dados de várias fontes, fornecendo uma visão completa do desempenho.

Por exemplo, ao analisar dados de vendas, estoque e logística, a empresa pode identificar gargalos na cadeia de suprimentos e resolvê-los. Isso pode resultar em redução de custos e aumento da satisfação do cliente, gerando vantagem competitiva.

Melhoria da satisfação do cliente

O BI também pode ser usado para melhorar a experiência do cliente. Ao analisar dados de interações, como histórico de compras e feedbacks, as empresas podem obter insights, personalizar ofertas e aumentar a lealdade à marca.

Além disso, as ferramentas de BI podem ajudar as empresas a identificarem tendências emergentes e mudanças no comportamento do cliente, permitindo que respondam de forma ágil às alterações.

Personalização do atendimento

O BI também desempenha um papel crucial na personalização do atendimento ao cliente. É possível analisar o comportamento, as preferências e as necessidades do cliente para fornecer uma experiência mais personalizada, relevante e melhorada, feita especialmente para o público-alvo.

Identificação de novas oportunidades

As ferramentas de BI também podem ajudar as empresas a identificarem novas oportunidades de negócios, entender tendências no mercado e inovações que podem ser aderidas.

Uma boa ferramenta de BI pode elevar os resultados do negócio, ajudando na identificação das forças e fraquezas, além da redução de custos e erros.

Com tantas vantagens, é natural que o BI possa ajudar as empresas a obterem uma vantagem competitiva. Em um mercado acelerado, ter acesso a informações precisas e oportunas pode fazer a diferença.

Vantagens de adotar o Zoho Analytics como ferramenta de BI

Adotar uma ferramenta de BI é extremamente vantajoso. Mas, para que a estratégia funcione, é preciso usar a plataforma certa.

Análise de dados

O Zoho Analytics possui uma variedade de recursos para análise de dados que permitem visualizar, analisar e interpretar informações com automação e facilidade. Aproveite dashboards interativos, relatórios personalizados, análise preditiva e muito mais. Integrações

Ele se integra perfeitamente com uma variedade de outras ferramentas, permitindo puxar, centralizar e analisar dados de várias fontes diferentes, tudo em um único local. Assim, fica fácil integrar departamentos.

Fácil de usar

Apesar de sua poderosa capacidade, o Zoho Analytics é projetado para ser intuitivo, fácil de usar, mesmo para usuários não técnicos. Sua interface tem recursos de arrastar e soltar que facilitam o manuseio e o treinamento da sua equipe.

Segurança de dados

Leva a segurança dos dados muito a sério. A plataforma usa uma variedade de medidas de proteção robustas para garantir que os dados estejam sempre protegidos. Ela segue regulamentos nacionais e internacionais, usa criptografia, autenticação de dois fatores para alguns aplicativos, auditorias para correções e mais.

Custo-benefício

O Zoho Analytics oferece uma variedade de planos com preços flexíveis, tornando-o uma opção acessível para empresas de todos os portes.

Conheça, aqui, mais sobre as vantagens de usar o Zoho Analytics como ferramenta de BI!