Hilary Duff divulga primeiras imagens de 'How I Met Your Father'

Os fãs de How I Met Your Mother já podem comemorar, pois o spin-off da série de sucesso teve as primeiras imagens divulgadas nesta terça-feira, 17. How I Met Your Father será protagonizado por Hilary Duff.

No Instagram, a atriz compartilhou uma foto no estúdio de gravação ao lado do elenco. A sitcom terá a participação de nomes como Francisca Raisa, Chris Lowell, Brandon Micheal Hall, Tom Aisley, Tien Tran e Suraj Sharma.

"Quem está pronto para nós? Podemos ou não estar sentados na frente do apartamento de um certo alguém", escreveu Duff na legenda da postagem.

Na versão original, fenômeno entre anos de 2005 e 2014, o foco é no personagem Ted Mosby, feito por Josh Radnor. O pai conta aos filhos a história de como conheceu a mãe deles. Agora, nessa nova produção, a narrativa terá o olhar feminino de Sophie, personagem de Hilary. Dessa vez, ela irá contar como conheceu o pai dos filhos.

Quem está produzindo a novidade é o Hulu, serviço de streaming dos Estados Unidos que não está disponível no Brasil. O seriado terá 10 episódios e ainda não tem data de estreia definida.