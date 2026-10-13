Após fracasso na fusão com Shutterstock, Getty Images prepara recuperação judicial

A Getty Images anunciou nesta segunda-feira, 12, que pretende entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, e voltar a ser uma empresa de capital fechado.

A reestruturação prevê até US$ 533 milhões em novos investimentos de afiliadas da família Getty e da Koch Equity Development e deve ser concluída até o fim do ano. A companhia pretende recorrer ao mecanismo por meio de um processo pré-negociado com credores, conhecido como "prepackaged bankruptcy".

O movimento ocorre depois do fracasso da fusão com a rival Shutterstock e em meio a uma dívida elevada, queda das ações e maior competição no mercado de imagens, inclusive com o avanço da inteligência artificial (IA) generativa.

A Getty tinha cerca de US$ 2,1 bilhões em dívida em 30 de junho. Ao mesmo tempo, seu valor de mercado havia caído para apenas cerca de US$ 20,7 milhões no fechamento da última sexta-feira, 9.

Família Getty e Koch assumirão controle

Após a conclusão da reestruturação, afiliadas da família Getty e da Koch Equity Development passarão a deter 100% da empresa. Os investidores se comprometeram a aportar até US$ 533 milhões em novo capital.

A Koch também deverá fornecer até US$ 143 milhões em financiamento para sustentar a companhia durante o processo de recuperação.

"Esta transação demonstra o apoio contínuo da família Getty, da Koch Equity Development e de nossos credores", segundo o cofundador e presidente do conselho da companhia, Mark Getty.

A Getty afirma que as operações continuarão normalmente durante a reestruturação e que fornecedores deverão receber integralmente dentro do curso normal dos negócios.

Credores aceitam reduzir pressão da dívida

O acordo prevê ainda mudanças importantes na estrutura de capital da empresa. Detentores de títulos sem garantia aceitaram retirar US$ 270 milhões em notas, enquanto credores com garantias concordaram em reduzir os custos com juros e ampliar o prazo de vencimento das dívidas.

A tentativa de reduzir o peso financeiro ocorre após meses de deterioração no balanço. Em agosto, a Getty retirou suas projeções financeiras para 2026 e informou que revisava alternativas de financiamento e medidas de gestão de capital.

A companhia também contratou o Guggenheim Securities para assessorá-la nesse processo.

Fusão com Shutterstock fracassou

Antes da decisão de recorrer ao Chapter 11, a Getty tentou ampliar sua escala por meio de uma fusão com a Shutterstock, anunciada em janeiro de 2025.

A operação enfrentou resistência regulatória no Reino Unido, e a autoridade britânica de concorrência concluiu que o negócio só poderia avançar mediante a venda de parte das operações editoriais da Shutterstock.

A Getty rejeitou a condição e abandonou a fusão em julho. A partir disso, o fracasso da operação aumentou a pressão sobre uma companhia que já enfrentava dificuldades para administrar sua dívida e recuperar valor de mercado.

Ações perderam praticamente todo o valor

A Getty retornou ao mercado acionário em 2022 por meio de uma fusão com uma SPAC que avaliou a empresa em cerca de US$ 4,8 bilhões. Desde então, as ações perderam, aproximadamente, 99% do valor.

No fechamento da última segunda-feira, 12, as ações (GETY) fecharam em queda de 68,39%.

No fim de setembro, a Bolsa de Nova York iniciou o processo de exclusão dos papéis da Getty por causa do preço extremamente baixo das ações. A empresa decidiu não recorrer.

*Com informações de agências internacionais