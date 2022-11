Heinz quer geração Z com meme em ketchup

A multinacional americana de alimentos Heinz, de olho na geração Z (nascidos entre 1995 e 2010), lança uma edição limitada do seu famoso ketchup homenageando a cultura da internet e seus memes. Dez diferentes criações estamparão o rótulo do produto.

VEJA TAMBÉM

Foram selecionados dos mais antigos (como ‘Inovadora e revolucionária’, de Isabela Boscov) aos mais recentes (como ‘Eu hablo mesmo’, de Belle Belinha) para serem desenhados pelo autor do Flork, meme que roda a internet há anos.

A ideia para a edição especial veio de um trabalho de monitoramento das redes sociais e a produção dos rótulos foi feita na velocidade da cultura pop. A marca é a primeira no Brasil a trabalhar oficialmente com o meme Flork, cujo autor prefere se manter anônimo.

Esta ação – chamada de “Meme no Rótulo” - é a segunda com a temática de meses. Antes, Heinz teve “Pizza meme”, que enviou pizzas personalizados com memes escritos com ketchup em uma parceria com a Pizzaria Primo Basilico, em São Paulo.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.