Black Friday tem vinhos 70% mais baratos, cashback e adega grátis em novembro

Para quem já está ansioso pelos descontos da Black Friday, a boa notícia é que começaram os preparativos para a tradicional queima de estoque — com opções até para os apaixonados por vinhos. E a expectativa é de que haja rótulos até 70% mais baratos, além de cashback e brinde durante a comemoração, que será realizada pelo varejo no dia 25 de novembro.

No caso do Evino, considerado um dos principais e-commerces de vinhos na América Latina, os clientes que gastarem mais de R$ 5 mil (em compras acumuladas ao longo deste mês) serão presenteados com uma adega. E a empresa também anunciou 15% de cashback para compras realizadas em novembro, mais de 30 lançamentos ao longo do mês e promoções.

Já a importadora Portus Cale terá 200 rótulos com até 65% de descontos, além de opções com preços que partem de R$ 40 — como no caso do português Casal Mendes. Outra novidade é a possibilidade de pagamento com Pix com preços ainda mais atrativos. Entre os destaques, há o Luzón Colección, de R$ 139 por R$ 60; e o Georges Duboeuf, de R$ 165 por R$ 65.

Outra empresa que prepara condições especiais é a Cellar Vinhos, que prevê o crescimento das vendas de rótulos premium. Com preços que variam de R$ 165 a R$ 3,35 mil, a importadora e curadora de vinhos terá descontos de até 30%, além da promoção “Indique e Ganhe”, na qual o cliente pode ganhar R$ 600 e o indicado ganhar R$ 300 para novas compras.

