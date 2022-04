"Heartstopper" estreia na Netflix com Olivia Colman: conheça o elenco

Inspirada nos livros de Alice Oseman, acaba de chegar à Netflix a série Heartstopper. Com oito episódios, a produção já está disponível na plataforma de streaming.

A história gira em torno de dois protagonistas, o meigo Charlie (Joe Locke) e o fã de rúgbi Nick (Kit Connor) que estudam em uma escola apenas para meninos na Inglaterra. Os dois fazem amizade e acabam se apaixonando. Mas logo essa amizade improvável começa a se transformar em romance. Agora, Charlie, Nick e seu círculo de amigos precisam encarar essa jornada de autodescoberta e aceitação, apoiando uns aos outros e aprendendo a ser eles mesmos.

Oseman foi responsável pelo roteiro e alguns pontos da produção da série, que já conta com avalição de 100% no site Rotten Tomatoes.

A série LGBTQIAP+ conta ainda com elenco de peso, como a vencedora do Oscar e do Emmy Olivia Colman. A atriz britânica interpreta Sarah Nelson, a mãe Nick.

