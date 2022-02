Havaianas Pride: novos itens e alta na arrecadação para causas LGBTQIA+

Desde 2020, quando a Havaianas lançou a linha Pride, diversos projetos nacionais e internacionais para a comunidade LGBTQIA+ foram impactados. Ao reverter 7% do valor líquido das vendas dos produtos da linha, a Havaianas informa o novo o valor arrecadado para a ONG All Out em 2021 e lança novos produtos.

Com lançamentos durante todo o ano, a coleção completa já conta com 26 produtos entre roupas, calçados, meias e acessórios, trazendo visibilidade ao público LGBTQIA+ e apoiando iniciativas em todo o mundo.

No ano de lançamento da sua primeira linha Pride, em 2020, a marca conseguiu arrecadar mais de 260 mil reais, destinados para ações em países como o Brasil, México, Líbano e Polônia. Já em 2021, o valor direcionado aos projetos ultrapassou 2.4 milhões de reais, ou seja, quase 10 vezes o valor do primeiro ano.

"A All Out é um movimento global em defesa do amor e da igualdade. Usamos a internet pra mobilizar milhares de pessoas e construir um mundo onde ninguém tenha que sacrificar sua família, sua liberdade, sua segurança ou sua dignidade por ser quem é e amar quem ama. Nossa equipe é formada por menos de 30 pessoas espalhadas em cerca de 10 países. Ter o apoio da Havaianas possibilitou que a gente multiplicasse o nosso poder de mobilização pra chegar em mais lugares e pessoas do que nunca!", comenta Matt Beard, Diretor Executivo da All Out.

As quantias foram investidas em mais de 20 campanhas de proteção aos grupos LGBTQIA+ em 15 países, como a mobilização para a aprovação da Lei de Igualdade antes das Olimpíadas, no Japão, que busca proteção para todas as pessoas LGBT+ no país; a luta contra as "zonas livres de LGBTs", na Polônia, para que a Comissão Europeia tomasse uma atitude em relação à situação no país; e o suporte ao financiamento coletivo para a organização alemã Homosexuelle Selbsthilfe, que oferece apoio jurídico e de tradução de forma gratuita e segura às pessoas LGBT+ que solicitam refúgio na Alemanha.

No Brasil, o projeto ajudou na criação da plataforma Acolhe LGBT, que garantiu atendimento psicológico gratuito para mais de 1.600 pessoas, com profissionais especializados e que querem se capacitar em questões LGBTQIA+.

“Havaianas é uma marca democrática que acredita em uma vida mais livre, sem amarras. E sabemos que só se é livre mesmo quando se tem a liberdade de ser quem é, sem medo, sem julgamentos para mostrar seu orgulho quando, onde e como quiser. A All Out também acredita nisso e, por isso, a escolhemos como parceira nesse projeto que já destinou mais de 2.7 milhões de reais para ações em defesa da comunidade LGBTQIA+ no mundo todo”, afirma Maria Fernanda Albuquerque, VP de Marketing Global Havaianas.

Dentre os novos produtos estão a Phone Bag Havaianas Pride, feita com 50% de plástico reciclado e a Mochila Havaianas Urban Journey Pride, com 95% de tecidos reciclados e pensada para ser multifuncional, com compartimento para laptop e espaço extra para acessórios.