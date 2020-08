Harry Potter ganhará novo parque temático em Tóquio

A Warner Bros Entertainment firmou um acordo nesta quarta-feira (19) para construir um parque temático de Harry Potter em Tóquio, capital do Japão. O empreendimento foi anunciado pela Seibu Group, conglomerado que cuida, entre outras coisas, do parque de diversões Toshimaen, que será fechado para dar espaço à construção dessa nova área temática. O parque, que tem 30 mil m², existe desde 1926 e tem previsão de fechar no final de agosto.

A atração tem previsão de ser inaugurada em 2023, tendo como objetivo aproximar os fãs do universo dos filmes da saga. Esse será o segundo parque temático da franquia no mundo. Até agora, o único em funcionamento é em Londres — “The Making of Harry Potter” é parte de um tour pelos estúdios da Warner na cidade. O empreendimento japonês pretende seguir a mesma linha do britânico, com cenários e objetos utilizados nos oito filmes da franquia.

A novidade foge da temática dos parques da Universal, em Orlando e em Hollywood, nos Estados Unidos — que focam exclusivamente em brinquedos e montanhas-russas, como a recente Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.