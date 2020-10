A Sephora oferece cursos gratuitos de maquiagem para o Halloween

Um dos cursos de maquiagem ensina como pintar os lábios, com referência à célebre ópera rock The Rock Horror Show. O nome, apropriado, é The Rock Horror Fatal Lips Show, e é promovido pela MAC. O filme A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar, sobre as experiências de um cirurgião com uma mulher, inspirou o tutorial A Pele (Perfeita) que Habito, com produtos próprios da Sephora. Interessadas também podem aprender a maquiar os olhos no workshop The Evil Eye, com a Givenchy.

Esses são alguns cursos que fazem parte da programação de um evento promovido pela Sephora. Chamado Dark Side of Beauty, é um projeto pensado para o Halloween e que estreou no ano passado, em parceria com o Theatro Municipal. Neste ano, o formato foi repaginado e passa a ser oferecido agora nas plataformas digitais.

Maquiagem para Halloween: ação da Sephora Maquiagem para Halloween: ação da Sephora

Entre hoje e 31 de outubro, dia do Halloween, a marca de cosméticos vai promover uma série de oficinas e conteúdos gratuitos As iniciativas reforçam a conexão entre o universo da maquiagem e o dia das bruxas, uma data que cada vez ganha mais força por aqui. Os conteúdos e oficinas gratuitos são ministrados pelas marcas parceiras da rede e disponíveis nas plataformas digitais da marca.

Entre os especialistas que criarão conteúdos para o evento está a confeiteira Carole Crema, que ensina o preparo do bolo Red Velvet Sangrento. Chris Campos, jornalista especializada em decoração, mostra técnicas para criar uma redoma de flores secas na estética dos filmes de Tim Burton. Especialistas dos bares Orfeu e Chez mostram o passo a passo para criar drinques em parceria com Jean Paul Gautier.

Nas oficinas para a data, assinadas por makeup artists dedicados ao tema, as aulas serão transmitidas ao vivo. Amanda Pris comanda o tutorial The Rocky Horror Fatal Lips Show; Victor Nogueira está frente de The Evil Eye; Nay Firens e KVD Vegan Beauty dão os passos para criar um look Abracadabra. Carol Zaia conta sobre preparação de pele na oficina Pele (Perfeita) Que Habito.

Para engajar sua comunidade, a Sephora apresenta também um desafio de maquiagem intitulado #SEPHORADARKSIDECHALLENGE. O público é convidado a postar seu look Halloween marcando a hashtag oficial do desafio junto à hashtag referente à categoria escolhida: #SEPHORAMAKEDEBONITA (para preparações mais simples e similares à maquiagem social) e #SEPHORAMAKEPRO (para looks com acabamento profissional e artístico).

O mercado de beleza movimenta anualmente 2,7 trilhões de reais no mundo ­— o Brasil é o quarto maior mercado do segmento, com 167 bilhões de reais. E já foi até maior, como mostra recente reportagem de capa da EXAME. Em 2014, vendeu no total o equivalente hoje a 239 bilhões de reais. A queda nos números se deve principalmente à crise iniciada em 2015.

Ação da Sephora para Halloween: anônimos postam fotos com hashtag do evento Ação da Sephora para Halloween: anônimos postam fotos com hashtag do evento

O segmento voltou a crescer em 2017, mas sofreu nova baixa neste ano, como era de esperar, em decorrência da crise causada pela pandemia de covid-19. Novos hábitos estão em curso. Projeções globais da consultoria Euromonitor International mostram que, de 2019 a 2024, os segmentos de cuidados com a pele e com o cabelo devem crescer 5,5% e 1,8%, respectivamente, no Brasil.

Nesse mesmo período, produtos de maquiagem devem recuar 11,7%. Isso vale para todas as categorias. Daqui por diante, portanto, a tendência é de mulheres menos preocupadas com a aparência e mais atentas à saúde. Por isso a tendência é que as marcas invistam em eventos para fomentar o consumo – e o Halloween é uma data bastante lúdica para o segmento.

A Sephora quer aproveitar o momento. Considerada a maior rede de produtos de beleza do mundo, foi fundada na França em 1970 e adquirida em 1997 pela LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, o maior conglomerado internacional de artigos de luxo. Hoje a marca possui mais de 2300 lojas em 33 países. A Sephora trabalha com 200 marcas de segmentos diversos, incluindo cuidados para o cabelo, pele, corpo, banho, fragrância e maquiagem, além da linha própria.

A primeira loja física no Brasil foi inaugurada em 2012, no JK Iguatemi, em São Paulo. Hoje, a Sephora possui pontos de venda físicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco, com 22 lojas, 13 estúdios e 1 outlet, além da distribuição por e-commerce.