Conheça 10 dos monumentos mais famosos do mundo

Monumentos icônicos ao redor do mundo não apenas embelezam paisagens, mas também narram histórias de civilizações, conquistas e artes. Sua fama geralmente decorre de fatores como importância histórica, beleza arquitetônica, significado cultural e o impacto que exercem na identidade de uma nação.

Ao visitar esses locais, as pessoas têm a oportunidade de se conectar com o passado, aprender sobre diferentes culturas e tradições, e refletir sobre a jornada da humanidade ao longo dos séculos.

Os monumentos históricos também desempenham um papel importante na promoção do turismo cultural e na educação. Eles atraem milhões de visitantes todos os anos, gerando receita para as comunidades locais e incentivando a preservação do patrimônio cultural.

Além disso, muitos monumentos abrigam museus e centros de visitantes que oferecem exposições e programas educativos para pessoas de todas as idades.

Conheça 10 dos monumentos mais famosos e veja como visitá-los.

1. Torre Eiffel, Paris, França

Inaugurada em 1889 para a Exposição Universal, a Torre Eiffel tornou-se símbolo de Paris. Projetada por Gustave Eiffel, possui 330 metros de altura e oferece vistas panorâmicas da cidade. Nas Olimpíadas de 2024, o monumento foi um dos principais atrativos de turistas e atletas. Visitantes podem acessá-la de metrô, descendo na estação Champ de Mars/Tour Eiffel.

2. Estátua da Liberdade, Nova York, EUA

A Estátua da Liberdade, presenteada pela França aos Estados Unidos em 1886, ergue-se na Liberty Island como um símbolo poderoso de liberdade e democracia.

Sua estrutura interna, projetada por Gustave Eiffel, sustenta placas de cobre que, com o tempo, adquiriram a icônica tonalidade verde devido à oxidação.

A coroa de sete pontas e a tocha, substituída em 1986, são detalhes que contam a história dessa gigante, que chegou desmontada em 214 caixas e hoje é presença constante na cultura pop.

3. Coliseu, Roma, Itália

O Coliseu, em Roma, construído entre 70 e 80 d.C., é um testemunho da grandiosidade do Império Romano. Originalmente chamado de Anfiteatro Flaviano, abrigava combates de gladiadores e outros espetáculos públicos, com capacidade para até 80.000 espectadores.

Seus túneis subterrâneos e o sistema de toldos demonstram a engenharia avançada da época. Apesar dos danos causados por terremotos e pilhagens, o Coliseu permanece como um dos pontos turísticos mais visitados do mundo.

4. Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, a cidade inca do século XV, situada a 2.430 metros de altitude nos Andes peruanos, é um exemplo da engenharia e arquitetura inca.

Dividida em setores agrícola, urbano e religioso, suas construções em pedra se encaixam perfeitamente, sem o uso de argamassa. O sistema de aquedutos e canais demonstra o domínio da água pelos incas. Redescoberta em 1911, Machu Picchu permanece envolta em mistério, com teorias que variam de um retiro real a um centro religioso.

5. Taj Mahal, Agra, Índia

O Taj Mahal, em Agra, é um mausoléu de mármore branco construído pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz Mahal. Sua arquitetura mogol, com detalhes intrincados em pedras preciosas, é um exemplo de beleza e simetria.

A luz do sol reflete no mármore, mudando a cor do Taj Mahal ao longo do dia. Considerado um símbolo de amor eterno, o Taj Mahal atrai milhões de visitantes anualmente.

6. Grande Muralha da China

Com mais de 21.000 km, o monumento é uma série de fortificações construídas ao longo de séculos para proteger a China de invasões. Utilizando diversos materiais, como pedra, tijolo e terra batida, a muralha possui torres de vigia e sistemas de sinalização. Apesar da afirmação de que é visível do espaço ser controversa, a muralha é um símbolo da força e da resiliência da China e ainda chama atenção de muitos turistas pelo mundo.

7. Pirâmides de Gizé, Egito

As Pirâmides de Gizé, no Egito, datam de cerca de 2.500 a.C. e representam a grandiosidade da civilização egípcia antiga. Construídas como túmulos para os faraós, as pirâmides possuem câmaras internas que abrigavam tesouros e pertences dos falecidos. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior das três, foi a estrutura humana mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. A Esfinge, com corpo de leão e cabeça humana, guarda o complexo das pirâmides.

8. Sagrada Família, Barcelona, Espanha

Projetada por Antoni Gaudí, é um exemplo da arquitetura modernista, com formas orgânicas e simbolismo religioso. Iniciada em 1882, a construção ainda está em andamento, financiada por doações e ingressos de visitantes. A previsão é que seja concluída em 2026, no centenário da morte de Gaudí. A Sagrada Família é um dos pontos turísticos mais visitados da Espanha.

9. Stonehenge, Wiltshire, Inglaterra

Stonehenge, na Inglaterra, é um monumento pré-histórico composto por círculos de pedras erguidas há cerca de 5.000 anos. Alinhado com os solstícios de verão e inverno, o monumento sugere um propósito ritual ou astronômico. A origem das pedras e os métodos de construção utilizados ainda são objeto de debate. Stonehenge atrai milhares de pessoas durante os solstícios, que celebram a data com rituais e festividades.

10. Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasil

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1931, é uma estátua art déco de 30 metros que se tornou um símbolo da cidade. Construído com concreto armado e revestido com pedra-sabão, o Cristo Redentor oferece uma vista panorâmica da cidade. A iluminação noturna da estátua é um espetáculo à parte. A ideia da estátua surgiu em 1921, durante as comemorações do centenário da independência do Brasil.

Por que você deve saber disso?

Conhecer esses monumentos é essencial para compreender a diversidade cultural e histórica do mundo. Eles representam marcos de engenharia, arte e espiritualidade, refletindo as aspirações e realizações humanas ao longo dos séculos. Além disso, são destinos turísticos que enriquecem nossa perspectiva global e valorizam o patrimônio compartilhado da humanidade.