Grupo L'Occitane anuncia aquisição da Sol de Janeiro

O Grupo L'Occitane, multinacional de origem francesa do segmento de produtos de beleza e bem-estar, anuncia a aquisição da marca Sol de Janeiro. Desde agosto desse ano a marca passou a ser comercializada no mercado brasileiro.

Criada nos Estados Unidos em 2015, se inspira no lifestyle brasileiro, com um portfólio de produtos de cuidados corporais, elaborados com ingredientes de origem brasileira como manteiga de cupuaçu e óleo de coco e açaí.

Com a aquisição, o Grupo L'Occitane assume 83% na participação da marca Sol de Janeiro, com o objetivo de ampliar seu mix de produtos e construir um portfólio líder em produtos premium no setor mundial de beleza e bem-estar.

Além disso, para o grupo, a compra visa trazer a expertise da Sol de Janeiro, que possui uma grande presença no online, para contribuir com o crescimento internacional do grupo e a expansão para novos mercados.

“Estamos muito satisfeitos em expandir ainda mais nosso portfólio de marcas e acelerar a nossa transformação para um grupo multimarcas e geograficamente equilibrado. Com uma história de marca atraente e uma equipe de gestão experiente e empreendedora, a Sol de Janeiro reflete nossos valores e imagem de beleza Premium”, diz André Hoffmann, CEO do grupo L'Occitane.

Com a aquisição, o Grupo L'Occitane se torna um grupo de multimarcas, que é formado pelas marcas L'Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L'Occitane au Brésil, LimeLife, ELEMIS e Sol de Janeiro.

O grupo está presente em 90 países, com mais de 3.000 pontos de venda e mais de 1.500 lojas próprias.

Heela Yang, CEO e cofundadora da Sol de Janeiro comenta sobre a admiração com o grupo. “Sempre admirei a L'Occitane, uma marca de estilo de vida ancorada em um profundo compromisso com a sustentabilidade e estamos entusiasmados para continuar a condução do nosso crescimento e principalmente por ser um parceiro que respeita profundamente a visão da nossa marca e os valores de inclusão, alegria e auto comemoração", conta Heela.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.