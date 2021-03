Grupo Boticário diz “oui” ao mercado internacional com marca de perfumaria

“A França é reconhecida e desejada mundialmente quando se fala em perfumaria”, comenta Diego Costa, diretor de marketing do Grupo Boticário, sobre a nova unidade de negócios do Grupo Boticário, a O.U.i (abreviatura de Original. Unique. Individuel). Inspirada no savoir faire ("saber fazer") do país europeu, o grupo brasileiro acaba de lançar não apenas uma linha de alta perfumaria, mas uma extensão da marca criada na França, liderado por experts de lá, como perfumistas, diretores olfativos e designers. Com exclusividade à Casual, Costa, Lígia Monteiro, gerente sênior de branding e comunicação O.U.i. e Pierre Aulas, diretor olfativo, contam sobre a novidade e o desenvolvimento da nova casa de perfumaria online.

Foi em Grasse, berço da perfumaria no sul da França, que a marca buscou as inspirações para os produtos, que incluem oito eaux de parfum (quatro femininos, três masculinos e uma unissex), e 20 produtos de cuidados para o corpo, incluindo Crème Riche, “com uma textura superinovadora que tem tudo para agradar muito a consumidora brasileira que gosta muito dessa associação de hidratação e perfume”, segundo Costa. Assim como o Huile Absolue Revitalisant, combinação de óleos de toque seco que reparam e iluminam pele e cabelos, e a linha Jardin de Grasse, em homenagem à história da perfumaria francesa, com colônia, creme de mãos, sabonete líquido e sabonete com cordão, em referência ao sabonete de Marselha. As homenagens se voltam também para as mulheres francesas. Para dar um toque final à beleza, a linha conta ainda com um batom vermelho, em alusão às parisienses.

“Grasse é o berço da perfumaria mundial e também é na cidade que há a colheita de cinco ingredientes excepcionais, que dão o tom de nosso óleo essencial e a todos os produtos nas fragrâncias. É uma mistura de rosa, mimosa, sálvia, lavanda, e folhas de violeta, que são ingredientes únicos e com matéria prima influenciada pelo terroir”, conta Costa. Todos os produtos levam em sua composição o L’Essence de Grasse, óleo composto das cinco colheitas de Grasse.

Uma novidade para o Brasil, e também para a França, visto que, quando questionado sobre a ‘redescoberta’ de tradições de Grasse da linha de O.U.i, Aulas comenta que, ainda que seja uma cultura viva, as produções tradicionais diminuíram nos últimos anos. “Se quiséssemos representar a França para o Brasil, teríamos que envolver a história com Grasse. E infelizmente, muitos clientes não se interessam pelo sul da França. Grasse não desapareceu, mas as produções estão cada vez menores.” Assim, a marca pretende não só apresentar uma novidade ao Brasil, como reintroduzir a sabedoria e elementos franceses ao próprio país europeu.

Digitalmente nativa, os produtos serão vendidos online tanto no Brasil, quanto na França (apenas os perfumes). Mas como aliar os gostos das brasileiras e francesas em um mesmo frasco? Aulas, expert em perfumaria teve a missão de traduzir o savoir faire e vivre (saber fazer e viver) francês para os perfumes.

“Na França, uma das famílias olfativas mais importantes é o chipre. Uma combinação de patchouli, bergamota e um monte de elementos comuns a todas essas notas. Muitos perfumes traduzem esse tipo de elegância da garota parisiense. Mas no momento, não estão muito na moda no Brasil, porque não são fragrâncias amadas pela mulher brasileira. Então, decidimos manter o chipre, mesmo que não fosse o melhor para o mercado brasileiro, mas acrescentamos coisinhas que as brasileiras gostam, como por exemplo, frutas, tornando esse chipre acessível. E para nós, também é muito bom, porque é uma forma de trazer algo diferente para o país”, conta Aulas.

Sem lojas físicas para testagem dos perfumes, ao comprar as fragrâncias, uma amostra acompanha o produto. Basta testar os 2ml na pele. Se os perfumes, feitos em parceria com a Firmenich, uma das mais importantes casas de fragrância internacionais, não agradarem, é possível retornar o produto sem violar a embalagem.

“Traduzimos o savoir faire em todos os detalhes da marca”, conta Monteiro, sobre os dois últimos anos em que passou entre idas e vindas da França. “Além de toda a comunicação ser feita a partir da França, fizemos a conexão com as famílias de Grasse, que possuem as fazendas e colheitas dos ingredientes, e com a Firmenich, casa de perfumaria francesa”, adiciona.

Para aproximar a marca ainda mais dos brasileiros, Ligia adianta que lançará, em breve, um “ouictionary”, um dicionário de O.U.i, para “trazer termos franceses mais próximos dos brasileiros, muito acostumados ao inglês e ao espanhol”. Sobre a abreviação, foi um resultado feliz para a marca. “Em francês, “oui” significa “sim”, uma palavra positiva que vai convidar as pessoas a terem essa atitude e dizer mais “sim” para elas mesmas. Já “original”, “unique” e “individuel”, se relaciona com a história da marca, de ser original da França com uma proposta única. Já a questão do indivíduo vai no sentido da perfumaria assumir as diferenças, perfumamos o ambiente em que chegamos, mas também se trata de uma escolha muito individual. A gente acredita nisso”, finaliza.

Preocupada com questões sustentáveis, em breve, todos os itens terão refis que, por terem peso reduzido em até 91%, reduzem também a emissão de gases do efeito estufa no transporte. Além disso, os produtos que podem ser comprados através do e-commerce próprio, dos sites Beleza na Web e Beauty Box, são veganos e cruelty free.