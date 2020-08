Gregório Duvivier faz peça online grátis hoje (14)

Sucesso em 2019, com temporada no Sesc Santana, e no Festival de Curitiba, a peça “Sísifo” terá apresentação virtual gratuita hoje (14), às 21h30, como parte do projeto #EmCasaComSesc.

Com nome adaptado, “(A Montanha vai a) Sísifo”, a apresentação terá o ator Gregório Duvivier em performance solo. É possível assistir ao espetáculo no YouTube do Sesc e na página do Instagram Sesc ao Vivo.

No mito grego clássico, Sísifo é condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, que sempre rola de volta ao solo toda vez que está prestes a chegar ao cume. Na peça escrita por Duvivier e Vinícius Calderoni, que também dirige, o mito antigo é atualizado para o mundo digital contemporâneo e o Brasil do século 21.

Para a versão ao vivo e online, Duvivier incorporou elementos frescos: a pandemia do novo coronavírus e a realidade do home office.

Em três meses, o programa #EmCasaComSesc conseguiu 225 mil espectadores. Outras apresentações trouxeram atores como Celso Frateschi, Georgette Fadel e Sérgio Mamberti.