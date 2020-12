Gorillaz fará shows online com interação entre artistas e animações

A inovação sempre foi uma marca registrada da banda musical de animação Gorillaz, criada pelo músico Damon Albarn e pelo cartunista Jamie Hewitt, e agora eles pretendem lançar algo novo em uma série de shows ao vivo que o público pode pagar para ser transmitido em suas casas.

A banda está se preparando para apresentar o novo álbum, Song Machine, Season One: Strange Timez, com três shows online nos quais artistas interagem com personagens animados.

“Estando em uma sala onde não há público, você realmente pode usar os truques e a tecnologia que temos agora, que não estavam disponíveis há 20 anos”, disse Albarn, de 52 anos, à Reuters, em seu estúdio no oeste de Londres.

“Quer dizer, potencialmente é uma coisa totalmente nova que ninguém nunca viu antes; isso se toda a tecnologia funcionar na hora”, afirmou.

As apresentações artísticas, incluindo teatro e música ao vivo, foram dizimadas pela pandemia, que forçou cancelamentos e fechamentos em todo o mundo e deixou os artistas em dificuldades para encontrar maneiras de continuar trabalhando e se conectar com o público preso em casa.

Além de ter músicos em seu novo álbum, incluindo Beck e Elton John, que aparecem pessoalmente ou como um holograma, Albarn disse que os personagens de animação de Murdoch, 2D, Russell e Noodle também estarão envolvidos.

“É arriscado no sentido de que há tanto que pode dar errado. Mas o que mais podemos oferecer às pessoas neste momento que valha a pena e também artisticamente aventureiro e que mantenha o espírito do que é música ao vivo?”

As três apresentações do Gorillaz estão programadas para acontecer em Londres nos dias 12 e 13 de dezembro.