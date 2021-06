Como é fabricado o primeiro gim concentrado 100% brasileiro

Uma única dose de 10 mililitros é o suficiente para preparar um coquetel de gim-tônica com mais sabores, aromas e menos álcool.

Essa é a promessa da BEG Boutique, destilaria nacional que está lançando o primeiro gim concentrado 100% brasileiro, disponível a partir deste mês nas gôndolas da rede Pão de Açúcar, dos empórios Santa Maria e no e-commerce.

A diferença da bebida concentrada em relação aos gins tradicionais que você já conhece começa pela Garrafa. No lugar dos frascos comuns de 750 ml, o BEG Concentrated gin possui apenas 375 ml.

A aparência lembra um frasco de perfume, mas neste caso, tamanho definitivamente não é documento. Segundo a fabricante, cada garrafa do gim concentrado rende 37 doses de 10 ml. A critério de comparação, gins de 750 ml rendem cerca de 15 doses de 50 ml, duas vezes menos. Cada embalagem sai a partir de 130 reais.

O teor alcoólico do gim concentrado é de 42%, não muito mais alto do que nos gins comuns, onde a porcentagem fica na casa dos 40%. Mas misturado à água tônica, como sugere a destilaria, a dose de 10 ml proporciona um drinque com menos álcool e mais leveza.

Os grandes diferenciais, no entanto, estão na quantidade de botânicos utilizados e no processo de destilação da bebida concentrada, que leva quase o dobro do tempo.

Como o gim concentrado é fabricado?

Diferente dos gins tradicionais, o concentrado leva seis vezes mais botânicos como folhas, raízes e especiarias na proporção gramas por litro.

Na fabricação dos gins, tudo começa no dia anterior a destilação, onde os botânicos são selecionados à mão e adicionados no alambique para uma maceração a frio (infusão) de aproximadamente 18 horas em álcool extra neutro de cereais, explica Arthur Flosi, sócio da BEG Boutique Destilaria. A grande diferença para o gim concentrado é que essa infusão dura mais de 30 horas.

No seguinte, é iniciada a destilação, processo que tem como objetivo extrair lentamente os aromas e sabores dos botânicos presentes na receita. A destilação do gim comum leva de 5 a 6 horas, no caso do concentrado, o mínimo é 8 horas.

Após a conclusão da destilação, o último processo é a diluição com água desmineralizada para chegar no grau alcoólico desejado, processo que também pode levar alguns pares de hora. “É um processo de destilação único, extremamente lento e minucioso. São 48 horas no total. Mas vale cada segundo”, Arthur Flosi.

Fundada em 2015 pelos sócios Thiago Luz e Arthur Flosi e Felipe Santoro, a BEG Gin foi reconhecida no internacional The Gin Masters em 2018 e 2019 e recebeu medalha de grande ouro no Spirits Selection by Concours Mondial 2019, em Bruxelas.

Em 2020, a marca comercializou 90.000 garrafas de gim e faturou 4,8 milhões de reais. Neste ano, a expectativa é faturar 10 milhões de reais com o dobro de rótulos vendidos. Para isso, a marca está se mudando para uma nova destilaria em Campinas, interior de São Paulo, com capacidade de produzir até 40.000 garrafas por mês.