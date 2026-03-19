Oito vinhos para diferentes ocasiões

1. Salton Evidence Cuvée Brut - Brasil

O Evidence Cuvée Brut mostra como os espumantes brasileiros evoluíram nas últimas décadas. Produzido na Serra Gaúcha com Chardonnay e Pinot Noir pelo método tradicional, passa tempo em contato com as leveduras, o que traz textura cremosa e notas de pão tostado. O estilo combina frescor e elegância, características que ajudaram a colocar o Brasil no mapa internacional dos espumantes.

www.lojasalton.com.br

2. Quinta da Calçada Vinho Verde Reserva (2023) - Portugal

A região do Vinho Verde, no norte de Portugal, é uma das grandes fontes de brancos refrescantes da Europa. Este Reserva da Quinta da Calçada é feito com Alvarinho, uva que produz vinhos mais estruturados dentro da denominação. O clima atlântico e os solos graníticos preservam a acidez natural, criando brancos vibrantes que funcionam muito bem à mesa, especialmente com frutos do mar.

www.worldwine.com.br

3. Tice Mirú Rosso - Itália

O Tice Mirú Rosso segue o estilo de tintos italianos pensados para a mesa. A vinificação privilegia frescor, fruta direta e taninos moderados, criando um vinho fácil de beber e muito versátil. Esse perfil é típico de muitos rótulos italianos voltados ao consumo cotidiano, em que a ideia central não é potência, e sim equilíbrio e capacidade de acompanhar a comida.

www.vignavita.com.br

4. Château du Levant Sauternes (2019) - França

Sauternes, em Bordeaux, é referência mundial em vinhos doces. A região depende da chamada podridão nobre, fungo que concentra açúcares e aromas nas uvas. O resultado são vinhos intensos e complexos, com notas de mel, frutas secas e damasco. Mesmo em meia garrafa, como neste rótulo, o estilo mantém potencial de envelhecimento e grande riqueza aromática.

www.mistral.com.br

5. Liberty 102 Vin de France - França

Classificado como Vin de France, o ­Liberty 102 reflete um movimento recente no país: produtores que preferem trabalhar com maior liberdade criativa fora das denominações tradicionais. Esse enquadramento permite cortes e estilos menos convencionais. O resultado são vinhos acessíveis e modernos, que mostram outra face da viticultura francesa, mais experimental e menos presa às regras históricas.

www.animavinum.com.br

6. Palistorti di Valgiano Rosso (2022) - Itália

Nas colinas da Toscana, o Palistorti di Valgiano representa uma abordagem contemporânea do vinho italiano. O corte costuma unir Sangiovese a castas internacionais, criando um tinto de fruta precisa, boa acidez e taninos elegantes. O produtor segue práticas orgânicas e biodinâmicas, tendência crescente na região, para reforçar a identidade do terroir e a pureza da fruta.

www.uvavinhos.com.br

7. Arboleda Brisa (2021) - Chile

Produzido no Vale do Aconcágua, o Brisa mostra a versatilidade do Chile para blends de estilo internacional. O vinho reúne variedades típicas de ­Bordeaux e do Rhône, criando um tinto complexo, com fruta madura, notas de ervas e especiarias. Parte do estágio ocorre em barricas francesas, trazendo estrutura e profundidade sem perder o frescor característico dos vinhedos costeiros.

www.worldwine.com.br

8. Volnay Premier Cru La Robardelle (2022) - França

Robardelle é um Premier Cru ao lado de Meursault, que faz divisa com o Les Santenots Dessous. Eles possuem uma pequena parcela de 0,35 hectare de vinhas de cerca de 35 anos em alta densidade e solo argilo-calcário. Fermentação natural e amadurecimento por 15 meses em barricas (30% novas). Somente 2.379 garrafas produzidas e dez Magnuns.

www.cellarvinhos.com