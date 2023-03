Fonte da juventude? Os investimentos de L'Oréal Paris em cuidados com a pele

Após incontáveis dias pandêmicos e inúmeras reuniões e encontros virtuais, as pessoas passaram a analisar mais seu rosto através da câmera, acentuando algumas preocupações em relação à aparência. “Manchas, linhas de expressão, ressecamento e muitas outras características foram notadas durante a pandemia através das telas”, comenta Bruna Ortega, diretora de contas e especialista em tendências da WGSN. Com isso, marcas de beleza viram um crescimento em busca por tratamentos faciais.

Segundo pesquisa da L'Oréal Paris, a maior busca por cuidados com a pele no Brasil são tratamentos anti-idade e antirrugas, com 37% de representatividade. Em fevereiro, a marca trouxe ao mercado um novo produto, o Revitalift Retinol para complementar a linha anti-idade.

O produto com retinol 100% puro e estável na composição estimula a produção de colágeno e a regeneração da pele, reduzindo os principais sinais do envelhecimento nas duas primeiras semanas de uso.

Para entender e catalogar as diversidades de tipos de pele e cabelo, a marca desenvolveu enciclopédias em diferentes regiões do mundo. O resultado conta com oito tipos de cabelo e 66 tonalidades de pele. No Brasil, a diversidade é alta, com 55 tonalidades de pele e todos os oito tipos de cabelo.

"Precisamos estar onde estão os consumidores para desenvolver os produtos", disse Elisabeth Bouhadana, diretora global de comunicação científica de L'Oréal Paris, durante o lançamento do produto no centro de inovação da L'Oréal no Rio de Janeiro.

Durante o evento, Casual Exame conversou com Laura Parkinson, Diretora de L'Oréal Paris no Brasil

Vimos um grande crescimento em cuidados com a pele durante a pandemia. O que podemos esperar para o setor de beleza agora no pós pandemia?

Os segmentos de cabelo e pele são os nossos grandes drivers de crescimento, principalmente tratamentos capilares. Mas, mesmo skincare sendo menor em crescimento, é mais acelerado comparado aos tratamentos capilares. Durante a pandemia, tivemos bons anos de negócios, o mercado de beleza é muito resiliente às crises, e está muito conectado com a autoestima das pessoas. Nos últimos três anos crescemos em duplo digito na marca e aceleramos investimentos.

Poderia trazer o histórico do Revitalift e o desenvolvimento do novo Revitalift Retinol Serum?

Skincare é um mercado que está crescendo muito, e é a nossa grande prioridade de desenvolvimento. A marca Revitalift é um grande pilar para L'Oréal Paris, mas não tínhamos super desenvolvido no Brasil. Em 2019, com o lançamento da franquia e a revitalift hialurônico, começamos a investir nessa franquia, desde então, multiplicamos o tamanho da franquia no Brasil por quatro, um crescimento muito acelerado. Hoje, temos 30% do mercado de anti-idade no Brasil.

Quando falamos de sérum, falamos de diversos desenvolvimentos L'Oréal Paris numa garrafinha, com uma textura super adaptada para a mulher brasileira. Queremos democratizar o melhor do mercado e o melhor da beleza para os brasileiros. Agora temos o retinol, um novo ingrediente, mas que também engloba toda essa estratégia.

Será uma família?

Possivelmente. Uma coisa que estamos cada vez mais trabalhando no mercado de skincare, é um spoiler, é rotina de skincare. A gente precisa fazer com que a penetração da categoria cresça como um todo. Também precisamos trabalhar em educação e a rotina, porque a mulher brasileira conhece muito pouco da rotina de cuidados com a pele. Por exemplo, os brasileiros não tem tanto uma cultura de prevenção. É muito importante para a nossa estratégia trazer a educação para o início da conversa, e explicar o passo a passo e a importância dos cuidados.

