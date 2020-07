Fim de semana: 5 filmes para assistir em casa

Nasce Uma Estrela

Direção de Bradley Cooper. Com Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. Na HBO Go.

Lady Gaga ganhou um Oscar de Melhor Canção Original pelo remake de “Nasce Uma Estrela” (que já teve Barbra Streisand no papel principal) e também foi indicada a Melhor Atriz. O ator Bradley Cooper também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, em um filme que ele também produziu e dirigiu, arrancando elogios da crítica. O cantor country Jackson Maine (Bradley Cooper) conhece a garçonete e cantora amadora Ally (Lady Gaga) e percebe nela um talento nato para o estrelato. Entre romance e trabalho, o casal encontrará fama e felicidade, mas também problemas.

Cena de “Nasce Uma Estrela” Cena de “Nasce Uma Estrela”

A Barraca do Beijo 2

Direção de Vince Marcello. Com Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi. Na Netflix

No projeto de filmes adolescentes da Netflix, “A Barraca do Beijo” é um dos maiores sucessos do catálogo de originais da plataforma de streaming. Logo, a sequência não era nada menos que obrigatória. Filme mais visto da Netflix nos últimos dias, agora ela já anunciou o terceiro da série. No filme, Elle (Joey King) e Noah (Jacob Elordi) tiveram o verão mais romântico de suas vidas. Entretanto, quando ele segue para Harvard, ela precisará lidar com um relacionamento a distância, a expectativa de entrar na faculdade com seu melhor amigo, Lee (Joel Courtney), e a amizade com o novo colega de classe Marco (Taylor Perez).

“A Barraca do Beijo 2”, filme da Netflix “A Barraca do Beijo 2”, filme da Netflix

Emma

Direção de Autumn de Wilde. Com Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth. No Google Play Filmes

Anya Taylor-Joy, atriz da nova geração que tem se destacado em filmes como “Fragmentado” e “A Bruxa” estrela esse filme como Emma, garota que nos anos 1800 na Inglaterra aparenta boas maneiras, mas tem mania de se envolver na vida amorosa de seus amigos.

Filme “Emma” Filme “Emma”

7500

Direção de Patrick Vollrath. Com Joseph Gordon-Levitt, Omid Memar, Aylin Tezel. Na Amazon Prime Video

Joseph Gordon-Levitt, ator de sucessos como “500 Dias Com Ela” e “A Origem”, estrela esse original Prime Video sobre um co-piloto que vê seu avião sequestrado por terroristas durante um voo entre Berlim e Paris. Diante do pânico, o piloto americano tentará salvar a vida de seus passageiros.

Filme “7500”, da Amazon Prime Video Filme “7500”, da Amazon Prime Video

Feito Em Casa

Vários diretores, como Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Lorenzo Mieli. Com Christopher Abbott, Kumiko Kaur Chadha Berges, Cate Blanchett e muitos outros. Na Netflix

Essa coletânea de curtas da Netflix traz diretores de todo o mundo produzindo vídeos em casa, durante a quarentena, apresentando experiências pessoais e o cotidiano durante a pandemia. Entre os diretores, estão Ladj Ly, Paolo Sorrentino, Nadine Labaki e Pablo Larraín.