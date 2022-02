Filme épico de ficção científica "Duna" lidera com 11 indicações ao Bafta

O filme épico de ficção científica "Duna", uma adaptação gigantesca do romance de Frank Herbert de 1965, liderou as indicações ao British Academy Film Awards (Bafta) nesta quinta-feira, garantindo 11, seguido do drama de faroeste "Ataque dos Cães", com oito.

"Belfast", a comédia dramática em preto e branco semi-autobiográfica de Kenneth Brannagh, ambientada no início das três décadas de conflito na Irlanda do Norte, recebeu seis indicações na principal premiação do cinema britânico.

Todos os três filmes concorrerão à categoria de melhor filme na premiação, conhecida como Bafta, ao lado do conto de amadurecimento "Licorice Pizza" e "Não Olhe para Cima", que faz um alerta humorístico sobre questões climáticas.

O filme de James Bond "007 - Sem Tempo para Morrer", um remake de "Amor, Sublime Amor" e "Licorice Pizza" receberam cinco indicações cada.

"É uma lista de indicações incrivelmente empolgante, 48 filmes diferentes foram indicados este ano", disse o presidente do Bafta, Krishnendu Majumdar, à Reuters.

"A principal coisa a destacar é a amplitude e a diversidade das histórias. Filmes realmente diferentes foram indicados não apenas em termos de gênero, mas também quem está neles e quem os está produzindo."

Metade dos indicados a melhor diretor deste ano são mulheres: Jane Campion por "Ataque dos Cães", Audrey Diwan por "Happening", um drama francês sobre aborto ilegal na década de 1960, e Julia Ducournau pelo terror "Titane".

Aleem Khan ("After Love"), Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car") e Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") completam a lista.

Com um elenco renomado, "Duna", que fala sobre uma batalha intergaláctica para controlar um recurso precioso, também está concorrendo a melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora e melhor fotografia ao lado de outras categorias criativas e técnicas.

As principais atrizes indicadas são Lady Gaga pelo drama de moda "Casa Gucci", Alana Haim por "Licorice Pizza", Emilia Jones por "No Ritmo do Coração", uma história de amadurecimento sobre o único membro não surdo de uma família, e Renate Reinsve pelo drama romântico "The Worst Person in the World".

Também estão indicadas Joanna Scanlan por interpretar uma viúva que descobre um segredo devastador em "After Love" e Tessa Thompson por "Identidade", um filme sobre identidade racial.

Os indicados a ator principal incluem Benedict Cumberbatch por sua interpretação de um fazendeiro dos anos 1920 em "Ataque dos Cães", Leonardo DiCaprio por interpretar um astrônomo desesperado para salvar o planeta em "Não Olhe para Cima" e Will Smith por interpretar o pai das irmãs tenistas campeãs Venus e Serena Williams em "King Richard: Criando Campeãs".

O ator Adeel Akhtar, de "Ali & Ava", Mahershala Ali ("Swan Song") e Stephen Graham ("Boiling Point") completam a lista.

A cerimônia do Bafta será realizada presencialmente no dia 13 de março, em Londres. No ano passado, o evento foi virtual devido à pandemia.