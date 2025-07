Agenda cultural em São Paulo: exposições e apresentações para o fim de semana

O mês de julho em São Paulo começa com uma programação cultural com diversas exposições e eventos. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a mostra Japão na Tela, celebrando os 130 anos de amizade Brasil-Japão com uma seleção de 22 filmes que vão do clássico ao contemporâneo. Na Pinacoteca, a exposição Flávio Império: tens a vontade e ela é livre revela a produção do artista transdisciplinar que marcou a cena cultural brasileira nas décadas de 60 e 70. Confira.

Exposições

CCBB

Até 31 de julho, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo recebe a mostra Japão na Tela, uma celebração aos 130 Anos de Amizade Brasil-Japão. Com entrada gratuita, a mostra reúne 22 filmes pertencentes ao acervo da Fundação Japão. A seleção de filmes percorre diferentes gêneros e estilos, do clássico ao contemporâneo, explorando animação, drama, suspense e ação.

Entre os destaques, O Portal do Inferno, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, se sobressai como uma obra-prima do período samurai, com sua estética vibrante e narrativa intensa. A Garota que Saltou no Tempo, um anime aclamado, Sumô, Suor e Peleja, que mergulha na tradição do sumô, explorando os desafios e a honra desse esporte milenar.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Mostra “Japão na Tela”, até 31 de julho. Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico. Entrada Gratuita: Ingressos disponíveis 1 hora antes de cada sessão na bilheteria do CCBB e em bb.com.br/cultura

Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo inaugura a exposição individual Flávio Império: tens a vontade e ela é livre, no 4º andar do edifício Pina Estação. A panorâmica — que reúne quase 300 obras — abrange a produção do artista entre os anos 1960 e 1985, e tem curadoria assinada por Yuri Quevedo, curador do museu e pesquisador da obra de Flávio Império (1935–1985) há 16 anos.

Flávio Império foi um artista brasileiro em que a atuação transdisciplinar marcou profundamente a cena cultural do Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Sua importância se dá não apenas pela multiplicidade de linguagens que dominava (como pintura, arquitetura, cenografia, teatro, design gráfico e do ativismo político), mas também pela maneira como ele as articulava em uma prática artística crítica, engajada e transformadora. Império trabalhou com uma diversidade de materiais, produzindo serigrafias, pinturas, colagens, fotografia e documentários em super8.

Serviço: Pinacoteca de São Paulo. Edifício Pina Contemporânea | Grande Galeria. De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h). Gratuitos aos sábados e no 2º domingo do mês. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), ingresso único com acesso aos três edifícios — válido somente para o dia marcado no ingresso.

Mis Experience

MIS Experience: exposição Uma viagem imersiva e extraordinária — Júlio Verne 200 (MIS Experience/Divulgação)

A partir de sábado, 5, o MIS Experience, apresenta uma jornada de dois séculos que moldou a história da ficção científica e da literatura fantástica e histórica, com a exposição Uma viagem imersiva e extraordinária — Júlio Verne 200. A mostra, inédita no Brasil, faz uma imersão nas aventuras mais espetaculares do autor francês por meio de oito salas que exploram suas obras mais lendárias, como: Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias, Cinco Semanas em um Balão, A Casa a Vapor, Da Terra à Lua, entre outras.

Serviço: MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca. Uma viagem imersiva e extraordinária - Júlio Verne 200. A partir de 5 de julho. Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h. Fechado às segundas-feiras. Ingresso: gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita). Quartas e quintas: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Sextas-feiras, sábados, domingos e feriados: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita).

Conversa com artistas

CCBB São Paulo: mostra Fullgás, obra Mônica Nador, Mamãe Natureza, 1990 (Filipe Berndt/Divulgação)

Como parte da exposição Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil, será realizada no sábado, 5, às 17h, uma conversa com os artistas Leda Catunda, Sérgio Lucena e Simone Michelin, com mediação do curador-adjunto da exposição Tálisson Melo, no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo.

Na conversa Fullgás 80’s: entre pintura e multimídia, os artistas falarão sobre as suas experiências no mundo das artes durante a década de 1980. Sérgio Lucena trabalha com pintura, assim como Leda Catunda, que utiliza outras materialidades. Já Simone Michelin é artista multimídia, trabalha com fotografia, vídeo e arte digital. A conversa também mostrará um pouco da diversidade regional que está presente na exposição, uma vez que os artistas nasceram em diferentes estados brasileiros: Leda Catunda em São Paulo, Sérgio Lucena na Paraíba e Simone Michelin no Rio Grande do Sul.

Serviço: Conversa Fullgás 80’s: entre pintura e multimídia. 5 de julho de 2025, às 17h. Auditório do CCBB São Paulo. Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico. Entrada gratuita, com retirada de senha 1 hora antes nas bilheterias física e virtual do CCBB

Ópera

O Theatro São Pedro apresenta nos dias 4, 5 e 6 de julho Oposicantos, do compositor brasileiro Flo Menezes, sob a direção musical de Eduardo Leandro e a direção cênica de Alexandre Dal Farra. Embora faça parte da temporada lírica do Theatro, a obra não se trata de uma ópera tradicional, mas de uma ação musical multimídia em um ato constituído por 13 situações, para vozes solistas, coro, 2 pianos, vasta percussão, orquestra e eletrônica. “Situações”, para Menezes, seriam segmentos formais de diversas obras assentadas sobre a ação cênica.

Serviço: Theatro São Pedro. Oposicantos, sexta e sábado às 20h; domingo às 17h. Ingressos: a partir de R$ 41 (meia) e R$ 82 (inteira). R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.