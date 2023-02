Feito com impressão em 3D, super iate 'invisível' é apresentado por estúdio italiano

O mercado de iates está em alta com projetos de alta elaboração. Após um mega iate com capacidade para até 60 mil pessoas, foi apresentada outra embarcação inovadora, desta vez "invisível" e feita com impressão 3D.

Concebido pelo designer italiano Jozeph Forakis, o superiate Pegasus será a primeira embarcação do mundo impressa em 3D feita inteiramente de vidro.

Segundo o criador da embarcação, o projeto terá emissão zero de carbono. A construção do super iate de 88 metros de comprimento será feita com impressão 3D robótica para criar uma estrutura de malha que integra o casco e a estrutura.

O design exterior terá folhas de vidro, "que refletem as nuvens e o céu", segundo o estúdio Forakis.

Sem especificar como, a empresa diz que a construção terá menos gastos de energia, material, espaço e tempo em comparação com a construção convencional.

Durante a navegação, o Pegasus usará energia solar transformar a água do mar em hidrogênio como fonte de energia a longo prazo.

Já as células de combustível a bordo converterão o hidrogênio em eletricidade, que será armazenada em baterias de íons de lítio como fonte de energia de curto prazo.

Com dois níveis, o andar superior contará com uma suíte máster voltada para a frente com um grande terraço privativo.

O iate terá ainda um clube, com uma piscina olímpica em estilo de aquário e amplas janelas horizontais que se transformam em varandas abertas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.