EXAME lança hub de conteúdo sobre bem-estar e reforça cobertura de inovação em saúde e performance

Há um novo espaço editorial e de distribuição na EXAME voltado à chamada economia do bem-estar, setor que movimenta no Brasil mais de US$ 5 bilhões por ano. Trata-se do EXAME Core, um hub de conteúdo exclusivo sobre os negócios, produtos e práticas que se firmam no cruzamento entre saúde, longevidade, alta performance e inovação.

O projeto trará reportagens especiais, entrevistas com líderes do setor e dados de mercado em um formato 100% digital e com distribuição prioritária via Instagram e newsletter.

Em vez de uma editoria convencional, o Core nasce como um laboratório de conteúdo editorial com curadoria e entrega segmentada. A newsletter, publicada semanalmente, trará conteúdos exclusivos e que não serão replicados no site. A conta no Instagram trará drops diários com infográficos, vídeos curtos e indicações de consumo.

À frente da nova iniciativa estão os jornalistas André Lopes e Júlia Storch, que atuam, respectivamente, nas coberturas de inovação e tecnologia e lifestyle e mercado de luxo na EXAME.

Eles agora se unem para organizar a cobertura de um setor em expansão acelerada, que vai de suplementos alimentares a investimentos em wellness real estate, como imóveis voltados à longevidade e regeneração urbana.

A proposta é tornar o EXAME Core um canal de descoberta de tendências e um ponto de encontro entre empresas, investidores e consumidores atentos à transformação de hábitos e serviços. “Queremos mostrar como a economia do bem-estar deixou de ser nicho para se tornar parte central das decisões de negócios e consumo”, afirma Lopes.

Exclusivo para quem quer estar um passo à frente

A newsletter do EXAME Core terá distribuição gratuita, mas será acessível apenas para quem fizer o cadastro.

Além da curadoria semanal, os assinantes terão acesso antecipado a estudos, entrevistas e convites para eventos e experiências offline ligados ao universo da economia do bem-estar.

Assine gratuitamente e receba os primeiros conteúdos.