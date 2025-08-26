19 mil atletas e R$ 80 mi para a economia local: a promessa da Maratona Internacional de Floripa

A corrida de rua, que já se consolidou como paixão nacional e setor de bilhões no Brasil, ganha neste fim de semana um palco de peso: a Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025, maior edição da história do evento iniciado em 2017. Serão 19.230 corredores, vindos de todos os estados brasileiros e de mais de 20 países, com 85% deles de fora da região da Grande Florianópolis.

O impacto ultrapassa o esporte. Hotéis lotados, restaurantes com programação especial e uma feira temática, a Expo, que abre na quinta-feira, 28, no Villa Romana Shopping e deve atrair mais de 35 mil visitantes. No ano passado, o evento movimentou em torno de R$ 55 milhões e este ano a estimativa é que ultrapasse o quantia de R$ 80 milhões.

O evento também envolve um robusto ecossistema de negócios: naming rights da Fibra Inteligência Imobiliária, patrocínios de Fort Atacadista, Villa Romana Shopping e Baly, além de marcas esportivas como Mizuno e Alto Giro.

O crescimento acompanha a tendência nacional: o Brasil é hoje o 3º país com mais praticantes de corrida de rua no mundo, segundo dados da Ticket Sports, ficando atrás apenas de EUA e Japão. Além do público jovem (21% dos corredores têm entre 16 e 29 anos), a prova mostra capilaridade: 35,4% dos inscritos têm entre 30 e 39 anos, e quase 13% estão acima dos 50 anos.

A Maratona de Floripa conquistou em 2025 o selo ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e entrou no calendário das grandes provas internacionais, reforçando o posicionamento da cidade como destino esportivo. “Não é apenas uma das provas mais importantes do Brasil, mas uma das mais desejadas do mundo”, disse Anderson Tonon, diretor do Grupo STC, organizador do evento.

Competição, negócios e turismo

O evento distribui R$ 83,4 mil em premiações e bônus para quebra de recordes, atraindo a elite brasileira e internacional. Mas o impacto vai além da pista: a combinação entre esporte, turismo e patrocínios coloca Florianópolis na rota de um mercado que cresce ano após ano.

Segundo a Abrese (Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor), o setor já movimenta mais de R$ 3 bilhões por ano no país, incluindo inscrições, turismo e consumo indireto.