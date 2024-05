Evento gratuito de queijos e charcutaria acontecerá no Mercado de Pinheiros

O Mercado Municipal de Pinheiros é uma memória viva da alimentação paulista da Zona Oeste. Em 1910, era conhecido como o "mercado dos caipiras", já que muitos produtores do interior do estado o escolhiam como local para vendas, atraindo compradores de toda cidade. Sempre atento às demandas do seu tempo, o Mercado se transformou e abraçou um novo endereço nos anos 1970, onde está até hoje.

É neste contexto histórico de tradição que os produtores de queijo e charcutaria se inspiraram para realizar o 1° Encontro de Produtores de Queijos e Charcutaria Paulista.

O evento reunirá cinquenta expositores. Entre os queijeiros, estão a Lano-Alto, de Catuçaba, e a Leiteria Santa Paula, da cidade de São João da Boa Vista. Outros nomes confirmados são Brivido Produtos Artesanais, Cabanha Mulekinha, Capril Caprioles, Capril Salto do Panema, Christophe e Zeide, Estância do Queijo, Fazenda Santa Luzia - Queijo com Arte, Goldy Alimentos, Laticínio Família Rossato, Laticínio Montezuma, Laticínio Artesanal Guidu, Mavit Feito a Mão e Queijaria Bonani.

Do lado da charcutaria, têm presença garantida nomes como Prelúdio Charcutaria, Aguilera, Cassas, Lê Cochon, Amarus Salumeria e Salumeria Mayer.

Além de comprar queijos e embutidos artesanais direto do produtor, o visitante poderá participar de aulas show de harmonização e degustações e palestras com produtores, mediante inscrição antecipada no mercado. Também será possível experimentar pratos especiais criados pelos chefes do mercado para a ocasião.

A feira

Para conhecer a cultura de uma cidade, conheça seus mercados, e para conhecer o que está em nossos pratos, conheça seus produtores. É com essa filosofia que os realizadores da feira prepararam o evento. O objetivo é promover um comércio local e mais sustentável, contribuindo para um sistema alimentar mais humano para todos.

A feira também faz parte do propósito do Mercado de Pinheiros em ser uma referência no mapa gastronômico do bairro e, porque não, da capital paulista. Desde 2014, com a revitalização e a adesão de chefs de cozinha para seus corredores, o Mercado se mobiliza para organizar feiras e eventos que dêem aos moradores da cidade uma chance de provar algo novo, seja pelo paladar ou conhecendo outro canto da cidade.

Sexta-feira (24/05)

11h: abertura ao público geral

14h: oficina culinária (40 vagas)

16h: oficina culinária (40 vagas)

17h: harmonização de queijos, charcutaria e vinhos

(inscrições abertas no dia - 40 vagas)

Sábado (25/05)

09h: abertura ao público geral

11h: do leite ao queijo: explicando os processos de fabricação e

Famílias de queijos (40 vagas)

12h: dani branca: pizza contemporânea com queijos e charcutaria (40 vagas)

14h: oficina culinária (prefeitura - 40 vagas)

15h: harmonização de queijos, charcutaria e cervejas (inscrições abertas no dia - 40 vagas)

16h: oficina culinária (prefeitura - 40 vagas)

17h: charcutaria: o poder da cura e da defumação (40 vagas)

Serviço:

1° Encontro de Produtores de Queijos e Charcutaria Paulista

Local: Mercado de Pinheiros, R. Pedro Cristi, 89- Pinheiros

Horário: sexta (24/5) e sábado (25/5), das 11h às 18h

Entrada gratuita.