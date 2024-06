Panerai apresenta o Submersível Elux LAB-ID: impressionante inovação em Mecanismo Luminescente

Famosa por suas primeiras inovações no campo da luminescência, como o renomado Radiomir e os compostos Luminor, a Panerai recorreu sempre aos seus ricos arquivos para explorar fontes de inspiração para a criação de um mecanismo impressionante. Desta forma, a Panerai identificou o Elux, um tecnologia historicamente patenteada em 15 de junho de 1966 como resultado de anos de pesquisa diligente, marcando um salto significativo no campo da luminescência.

Os avanços de Elux foram originalmente usados em painéis eletroluminescentes compostos por superfícies uniformemente luminosas disponíveis em diversos tamanhos, formas e materiais com sua luminescência constantemente mantida por um campo elétrico. Estes painéis, completamente isentos de substâncias radioactivas, eram excepcionalmente duráveis, sendo resistentes a choques e vibrações, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações.

Além disso, eram energeticamente eficientes, alimentados por baterias portáteis e fonte CA fixa, e a intensidade da luz pode ser ajustada conforme necessário. Essa combinação de características tornou estes painéis versáteis, robustos e adaptáveis a diferentes ambientes e requisitos.

Elux e a Marinha Italiana

O Elux Panerai foi um instrumento significativo para a Marinha Italiana, onde a demanda por equipamentos confiáveis e a iluminação eficiente eram fundamentais. Esses painéis foram projetados especificamente para melhorar a luminescência dos instrumentos navais. A sua utilização foi particularmente proeminente em áreas cruciais como centros de comando e placas de sinalização interna em navios. Como uma confiável e eficiente fonte de luz, permitiu fácil leitura dos displays dos instrumentos sob diversas condições, incluindo cenários de pouca luz. Um desenvolvimento notável foi a sua utilização na criação de caminhos luminosos e sinalização para pouso de helicópteros nos conveses de navios militares na Marinha Italiana para auxiliar em pousos noturnos ou em condições de pouca visibilidade.

Luminescência x DNA Panerai x Elux LAB - ID

A luminescência característica da Panerai encontra uma nova expressão através da sofisticada engenharia de seu Submersível Elux LAB-ID Pam01800 totalmente mecânico. O relógio possui quatro sistemas patenteados*, 50 bar (~500 metros) de resistência à água e um recurso de luz de energia de 30 minutos, tudo encapsulado em uma caixa de 49mm de diâmetro. Iluminação sob demanda alimentada por armazenamento de energia totalmente mecânico, uma inovação revolucionária.

Com um simples gesto de abrir o sistema patenteado de proteção do empurrador e ativar o mecanismo através do empurrador, o relógio ilumina através de um mecanismo concebido pelo Laboratorio di Idee Panerai. Esse feito é alcançado através de um arranjo inovador de quatro barris dedicados de armazenamento de energia – dos seis disponíveis no movimento – precisamente projetado para desenrolar em um microgerador que converte energia mecânica em eletricidade.

O microgerador compacto de 8 x 2,3 mm possui bobinas, ímãs e um estator personalizados e, para otimizar a eficiência energética, não incorpora nenhum sistema eletrônico ativo, um rotor de alta velocidade operando a 80 rotações por segundo e gera um sinal elétrico de alta frequência de 240 Hz. Esta energia é então canalizada para iluminar vários indicadores no mostrador, incluindo a iluminação de reserva de energia e índices. Iluminando elementos móveis como os ponteiros (patenteados) e o marcador de bezel (patente pendente) foi um processo particularmente ambicioso. Superando numerosos desafios, a equipe também conduziu engenhosamente eletricidade para a moldura fora da caixa do relógio, mantendo níveis excepcionais de resistência à água.

Este feito tecnológico é não apenas sobre o reencaminhamento inteligente da energia, mas também sobre a optimização do consumo mínimo de energia gerado por um barril mecânico.

Graças ao seu acionamento magnético que permite uma iluminação inteligente, ilumina apenas os LEDs bem posicionados abaixo do ponto, resultando na iluminação de apenas 15 LEDs simultaneamente versus uma quantidade total de 60 LEDs dentro do anel.

Outra conquista notável é a capacidade do mecanismo de fornecer uma duração prolongada de luz contínua por até 30 minutos, um marco significativo dada a energia limitada disponível em comparação com baterias tradicionais.

Panerai Submersible Elux LAB-ID. (Divulgação/Divulgação)

Função Power Light

As inovações continuam com a função Power Light que conta com quatro barris dedicados, com dois barris restantes para garantir a precisão do P.9010/EL ao longo dos

três dias de reserva de energia mesmo se a energia da luz estiver esgotada.

O relógio

Caixa: O Pam01800 apresenta uma caixa em Ti-CeramitechTM, fabricada em titânio ceramizado. O material passa por um processo de ceramização que resulta em uma tonalidade muito distinta de azul, inspirada na imensidão azul dos mares.

Mostrador: apresenta um indicador linear de reserva Power Light, com um pequeno indicador de segundos na posição das 9 horas, enquanto o sistema de luz da moldura ilumina a moldura giratória do relógio no sentido anti-horário. Somando-se à sua robusta funcionalidade está a icônica ponte de proteção da coroa, que protege com segurança a coroa de enrolamento contra impactos. Completando a estética do relógio estão os índices e o ponteiro das horas acentuados com SuperLuminova X2 verde.

Os ponteiros dos minutos com detalhes em azul e os pontos na moldura são iluminados pela SuperLuminova X1.

Pulseira: o relógio vem com uma pulseira azul de borracha e uma segunda pulseira em bimaterial. O Elux LAB-ID PAM01800 é uma edição limitada de 150 peças, com disponibilidade de 50 peças por ano durante três anos.