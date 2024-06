Navio é encontrado 62 anos depois do seu naufrágio no Canadá

Pesquisadores descobriram os destroços do navio Quest, última embarcação utilizada pelo explorador Ernest Shackleton, ao largo da costa do Canadá. A embarcação naufragou no Mar do Labrador em 1962, após quatro décadas de serviço, e a descoberta ocorre 62 anos após seu desaparecimento, proporcionando novos insights sobre a era heroica da exploração polar.

O navio Endurance, que carregou o explorador em sua tentativa malsucedida de atravessar a Antártica em 1915, é conhecido por protagonizar uma das maiores histórias de sobrevivência na exploração polar. A descoberta de seus destroços no Mar de Weddell em 2022 trouxe novamente Shackleton ao centro das atenções, gerando interesse pela busca de outro navio menos conhecido, o Quest.

Este navio estava levando Shackleton de volta ao 'continente gelado' quando ele sofreu um ataque cardíaco e morreu em 1922. O Quest navegou por mais 40 anos até afundar durante uma viagem de caça a focas na costa atlântica do Canadá em 1962.

A aguardada descoberta

De acordo com o The New York Times, no dia 9 de junho, enquanto observava o monitor de sonar no laboratório de pesquisa do barco, Geiger viu uma forma peculiar. Ele imediatamente chamou todos os membros da tripulação para o laboratório, incluindo David Mearns, um veterano caçador de naufrágios que ajudou a planejar a jornada. A tripulação passou as cinco horas seguintes rebocando o sonar sobre os destroços, coletando mais ângulos e imagens do Quest no fundo do Mar do Labrador.

Já há planos para retornar ao Mar do Labrador ainda este ano para capturar mais imagens e vídeos dos destroços. Shackleton planejava usar o Quest para explorar uma parte do Ártico quando morreu em sua cabine em 5 de janeiro de 1922.

O Quest estava ancorado perto da ilha da Geórgia do Sul (na região das Ilhas Malvinas) na época, a mesma onde Shackleton organizou o resgate de sua tripulação do Endurance. Nas décadas seguintes, o Quest foi utilizado em operações de resgate, exploração e viagens de caça a focas. Durante uma dessas viagens, em 5 de maio de 1962, o navio foi danificado pelo gelo e afundou na costa de Newfoundland e Labrador, com a tripulação sobrevivendo.

A expedição, liderada pela Royal Canadian Geographical Society, custou 500 mil dólares canadenses, cerca de 1,9 milhão de reais.

Quem foi Ernest Shackleton?

Ernest Shackleton foi um explorador polar anglo-irlandês, conhecido por suas expedições à Antártica no início do século XX. Ele liderou três expedições britânicas à região, sendo mais notável a Expedição Transantártica Imperial de 1914-1917, durante a qual o navio Endurance ficou preso no gelo e eventualmente afundou.

Nascido em 1874, Shackleton começou sua carreira naval aos 16 anos e rapidamente se destacou como líder de expedições polares. Sua primeira viagem à Antártica foi em 1901, como terceiro oficial na Expedição Discovery liderada por Robert Falcon Scott. Mais tarde, Shackleton organizou e liderou a Expedição Nimrod de 1907-1909, durante a qual chegou mais perto do Polo Sul do que qualquer outro explorador até então.

Shackleton é lembrado principalmente por seus esforços para salvar sua tripulação após o Endurance ser esmagado pelo gelo no Mar de Weddell em 1915, causando seu naufrágio e deixando os exploradores presos nas planícies de gelo ártico.