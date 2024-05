O que é Chilaquiles? Entenda a história do prato homenageado no Doodle desta quinta

Nesta quinta-feira, 23, o Google decidiu homenagear os chilaquiles, um prato tradicional da culinária mexicana, composto por pedaços de tortilhas misturados com molho picante, que pode ser vermelho ou verde.

O Doodle destaca essa refeição, mostrando um pouco do seu estilo e da sua popularização em várias regiões dos Estados Unidos e México.

A arte foi elaborada por Chava Oropesa, que explicou que os chilaquiles fizeram parte das refeições de sua infância. “Como eu nasci e fui criado no México, nossa comida parece fazer parte do meu DNA. Chilaquiles é um daqueles pratos com os quais cresci, ainda preparo sempre que posso. Poder representar e criar em torno do tema foi muito pessoal e especial”, disse Oropesa.

O que é chilaquiles?

Os chilaquiles são um prato simples e leve, composto por poucos ingredientes, mas a quantidade elevada de pimenta pode torná-los inadequados para estômagos mais sensíveis. Eles são feitos com tortilhas fritas em pedaços, mergulhadas em salsa — um molho típico mexicano feito com ervas.

A primeira receita dos chilaquiles foi divulgada em 23 de maio de 1962, motivo pelo qual o Google decidiu prestar essa homenagem. Devido à sua popularização, hoje em dia é possível encontrar variações do chilaquiles tradicional, com adição de carnes e legumes variados.

No México, é comum o chilaquiles ser servido no café da manhã ou nos lanches, mas também podem ser acompanhamento em almoços ou jantares. Restaurantes no país e em partes do sudoeste dos Estados Unidos frequentemente incluem essa opção em seus cardápios, assim como estabelecimentos em todo o mundo que se especializam em culinária mexicana.