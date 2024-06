Jogos de sábado, 15 de junho de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Eurocopa e Brasileirão Série A e Série B são os destaques do futebol deste sábado, 15.

A programação do dia também inclui as partidas do Copa Paulista, Brasileirão Série D, Campeonato Uruguaio, MLS, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa

10h - Hungria x Suíça - SporTV

13h - Espanha x Croácia - CazéTV

16h - Itália x Albânia - SporTV

NWSL

13h - Racing Louisville (F) x NJ/NY Gotham (F) - ESPN e Star+

Copa Paulista

15h - Juventus x Portuguesa - TV Cultura e Futebol Paulista (Youtube)

15h - Rio Claro x Grêmio São-Carlense - Record, R7, PlayPlus e Futebol Paulista (Youtube)

Campeonato Uruguaio

15h - River Plate-URU x Deportivo Maldonado - Star+

17h30 - Nacional-URU x Liverpool-URU - Star+

20h - Defensor Sporting x Progreso - Star+

Brasileirão Série B

15h30 - América-MG x CRB - SporTV 2 e Premiere

17h - Ponte Preta x Novorizontino - Band, Canal GOAT e Premiere

18h - Ituano x Paysandu - SporTV e Premiere

Brasileirão Série D

16h - Retrô FC x ASA-AL - TV Retrô Oficial (Youtube)

16h - Novo Hamburgo x Cascavel - TV Serpente (Youtube)

16h - Altos-PI x Águia de Marabá - TV Altos Oficial (Youtube)

17h - Porto Velho x Rio Branco - TV Porto Velho Esporte Clube (Youtube)

17h - CSE-AL x Sergipe - CSE TV (Youtube)

18h - Mixto x Iporá - TV Mixto (Youtube)

Brasileirão Série C

17h - CSA x Botafogo-PB - DAZN e Nosso Futebol

17h - Aparecidense x Tombense - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - Athletic Club x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão

18h30 - RB Bragantino x Juventude - Premiere

21h - Fluminense x Atlético-GO - SporTV e Premiere

Brasileirão Feminino

17h - Ferroviária (F) x Santos (F) - Canal GOAT

21h - Real Brasília (F) x Flamengo (F) - Canal GOAT

Campeonato Paranaense 2ª Divisão

18h30 - Paraná Clube x Patriotas - TV Paraná Turismo e FederaçãoPR (Youtube)

MLS

20h30 - Philadelphia Union x Inter Miami - Apple TV+

Campeonato Colombiano

21h30 - Independiente Santa Fé x Atlético Bucaramanga - Fanatiz

Onde assistir ao vivo o jogo da Espanha contra a Croácia; veja horário

O jogo Espanha x Croácia terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 13h.

Que horas é o jogo da Itália contra a Albânia?

O jogo Itália x Albânia terá transmissão ao vivo no SporTV, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Fluminense pelo Brasileirão

O jogo Fluminense x Atlético-GO terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

