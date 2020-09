“Estão tentando me parar”, diz Lewis Hamilton após punições na Fórmula 1

O líder do mundial de pilotos da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, mostrou insatisfação com o Grande Prêmio da Rússia do último domingo (27) e acusou os fiscais de prova de tentarem impedi-lo de vencer com a imposição de punições.

As punições, por infrações cometidas antes de a corrida em Sochi começar, custaram a liderança da prova ao hexacampeão mundial e tiraram dele a chance de alcançar um recorde de 91 vitórias.

O piloto da Mercedes terminou em terceiro lugar, após ter largado na pole position.

Questionado se achava que as punições foram excessivas, Hamilton disse à emissora Sky Sports que sim: “Claro que foram. Mas isso é esperado. Eles estão tentando me parar, não estão?”.

“Mas, tudo bem. Preciso apenas baixar a cabeça, me manter concentrado e vamos ver o que acontece”, declarou.

Hamilton afirmou que precisaria checar as regras após ser punido por largar fora da área designada quando estava a caminho do grid: “Tenho quase certeza de que ninguém nunca recebeu duas punições de cinco segundos por algo tão ridículo”.

“Não coloquei ninguém em perigo. Fiz isso em um milhão de circuitos ao longo dos anos e nunca fui questionado. Então é isso”, afirmou.

Os fiscais também deram a Hamilton dois pontos de punição, deixando-o a dois de receber uma suspensão automática por uma corrida, o que acontece com quem soma 12 pontos em um período de 12 meses.

Ele não terá pontos retirados até depois do Grande Prêmio da Turquia, em novembro. Haverá três corridas até lá.

Questionado se realmente estava se sentindo um alvo, Hamilton disse a repórteres que qualquer equipe que lidera acaba ficando sob os holofotes: “Tudo que temos em nosso carro está sendo checado e depois rechecado três vezes. Estão mudando as regras, como em relação ao motor, várias coisas para interferir, para manter as corridas mais animadas, imagino”.

Hamilton disse que os fiscais de prova estavam distribuindo muitos pontos de punição: “É ridícula a quantidade de pontos que estão distribuindo este ano de uma forma geral (….) Vou tentar assegurar que me manterei completamente limpo daqui para frente, não quero lhes dar desculpa para nada”.

O britânico recebeu quatro pontos no fim de semana Grande Prêmio da Áustria, em julho, por ignorar bandeiras amarelas na classificação e por um incidente de corrida com Alexander Albon, da Red Bull.

Houve mais dois pontos por causa da entrada no pitlane no Grande Prêmio da Itália após ter sido fechado. Os outros dois são do Grande Prêmio do Brasil, no ano passado.