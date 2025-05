Essa é a cor de carro mais desejada pelos brasileiros, revela pesquisa

Quando você pensa em carros populares, provavelmente as cores preta, branca ou cinza vêm à mente. E, de acordo com uma pesquisa recente, não é por acaso. Entre janeiro e março de 2025, os automóveis dessas três cores dominaram as buscas dos brasileiros no Webmotors Autoinsights, a ferramenta que acompanha o mercado automotivo nacional. O levantamento revelou que essas cores continuam sendo as mais desejadas, com os carros pretos liderando, seguidos pelos brancos e pratas.

Os modelos na cor preta, especificamente, se destacaram com 22,42% do total de buscas durante o primeiro trimestre de 2025. As cores branca e prata, respectivamente, aparecem logo em seguida, com 22,28% e 18,29% das preferências. O sucesso dessas cores não é novidade no mercado brasileiro, onde a neutralidade e a sofisticação são características que sempre agradaram os consumidores.

Além das três cores mais procuradas, o levantamento também aponta a popularidade de outras tonalidades. O cinza, por exemplo, ficou em quarto lugar com 17,60% das buscas. Enquanto isso, o azul e o vermelho seguem com 7,33% e 7,21% das preferências, respectivamente, enquanto as cores mais exóticas, como verde, marrom, bege e amarelo, apareceram em menor quantidade.

Esse comportamento reflete a preferência dos consumidores por veículos mais sóbrios e de fácil revenda, característica comum em cores clássicas e neutras. A pesquisa reforça, ainda, o contínuo desejo dos brasileiros por praticidade e versatilidade quando se trata da escolha da cor do carro, aspectos que são cada vez mais relevantes no mercado automotivo atual.

Carros mais desejados

Em um cenário em que os consumidores continuam em busca de novos veículos, o mercado de carros zero quilômetro no Brasil segue aquecido em 2025. Segundo dados do Webmotors Autoinsights, a plataforma especializada em informações sobre o setor automotivo, o Hyundai Creta foi o carro mais procurado pelos brasileiros no primeiro trimestre deste ano. Com 12,3% das buscas totais, o modelo da Hyundai se consolidou como o preferido entre os carros zero quilômetro.

Logo atrás, na segunda posição, está o Toyota Corolla Cross, que registrou 11,44% do total de buscas. O modelo, que combina o conforto e a robustez de um SUV com a confiabilidade do Corolla, continua atraindo a atenção dos consumidores que buscam um veículo espaçoso e com bom custo-benefício. Em seguida, aparece o Toyota Corolla, com 11,43% das preferências, consolidando sua posição como um dos carros mais tradicionais e procurados no Brasil.

A Ford Ranger ocupa o quarto lugar, com 11,07% das buscas. A picape da Ford segue sendo um dos modelos mais desejados no Brasil, especialmente entre aqueles que buscam um carro mais robusto para trabalho e lazer. O Volkswagen Nivus, um dos SUVs compactos mais recentes da marca, ficou em quinto lugar com 10,37% das pesquisas, refletindo a crescente demanda por modelos mais modernos e com apelo tecnológico.