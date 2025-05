GM reduz previsão de lucro em 20% e planeja aumentar produção nos Estados Unidos

As tarifas de Trump, que tem como objetivo em tese fortalecer a indústria americana, estão dando prejuízo a uma das principais empresas do país: a General Motors (GM). A montadora revisou a expectativa de lucro entre US$ 8,2 bilhões e US$ 10,1 bilhões neste ano.

Trata-se de uma redução de 20% em relação à projeção anterior, de US$ 11,2 bilhões a US$ 12,5 bilhões. A companhia também estima que os custos subirão de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões neste ano.

Líderes da indústria automobilística pressionaram o governo dos Estados Unidos durante semanas desde que Trump afirmou pela primeira vez suas tarifas de 25% sobre veículos importados e autopeças. Nesta terça-feira, 29, o republicano concordou em conceder às montadoras créditos de até 15% do valor cobrado pelos veículos montados no país.

Em uma carta divulgada aos acionistas nesta quinta-feira, 1, a CEO da companhia, Mary Barra, ressalta o apoio ao presidente Trump e espera manter um “diálogo sólido com o governo sobre comércio e outras políticas, à medida que elas evoluem”.

“É importante ressaltar que os negócios da GM estão crescendo e se fortalecendo fundamentalmente à medida que nos adaptamos ao novo ambiente de política comercial, fortalecemos ainda mais nossa base de fornecimento e impulsionamos a lucratividade dos veículos elétricos”, destaca Barra.

Depois do anúncio de Trump de concessão de crédito, Barra afirmou que a GM espera compensar cerca de 30% do impacto das tarifas aumentando a produção em fábricas em território nacional, além do corte de custos e a ampliação da produção doméstica de peças e componentes com fornecedores.

Conforme o balanço do primeiro trimestre divulgado na terça, o lucro antes de juros e impostos da GM somou US$ 3,49 bilhões, ligeiramente acima da expectativa de Wall Street, de US$ 3,45 bilhões, mas abaixo dos US$ 3,87 bilhões reportados um ano antes.

Em teleconferência, o diretor financeiro da GM, Paul Jacobson, disse que a companhia estima que os preços dos veículos novos aumentem entre 0,5% e 1% neste ano. Antes a empresa previa que os preços cairiam entre 1% e 1,5%.

Nesta sexta-feira, 2, as ações da companhia registram queda de 0,42% às 10h20 (horário de Brasília).