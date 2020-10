Espanha ganhará trem-bala “low cost” com passagens 50% mais baratas

Fazer longas viagens de trem é comum na Espanha e nos demais países da Europa. A partir do ano que vem, o trajeto férreo entre Madri e Barcelona deverá ficar mais barato para os espanhóis e para os turistas que frequentam o país.

Um novo empreendimento da empresa francesa especializada em trens de alta velocidade, a Ouigo, que está desembarcando na Espanha, promete passagens 50% mais baratas em um trem-bala “low cost” (de baixo custo). A expectativa é que a malha seja aberta aos passageiros no dia 15 de março de 2021.

Uma promoção relâmpago feita no início dessa semana garantiu a venda das 10.000 primeiras passagens do futuro trem-bala “low cost” por apenas 1 euro (cerca de 6,70 reis).

A chegada de empresas de transporte ferroviário estrangeiras na Espanha marca o fim do monopólio que até então era da estatal espanhola RENFE. De acordo com as normas da União Europeia, as estrangeiras do setor férreo têm até dezembro deste ano para entrar no país.

Com mais concorrência, a expectativa é que o preço dos bilhetes caíam. Hoje, viajar de avião dentro da Espanha é mais barato do que pegar um trem de alta velocidade.

Além do trajeto entre Madri e Barcelona, que deve contar com 5 saídas diárias (cada uma delas com capacidade para até 509 passageiros), a empresa dona da nova malha também estuda lançar rotas para Sevilla, Valência e Múrcia futuramente.