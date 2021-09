Emporio Armani comemora 40 anos com desfile em Milão

O estilista italiano Giorgio Armani apresentou uma nova coleção leve e fluida da marca Emporio Armani para homens e mulheres na Semana da Moda de Milão, nesta quinta-feira, quando comemora 40 anos de sua grife.

O desfile primavera/verão 2022 contou com uma gama de vestidos de chifon, macacões, blazers leves e ternos semelhantes a pijamas de materiais macios.

A Emporio Armani é vista como uma marca mais jovem do que a Giorgio Armani, linha principal do estilista veterano.

Para as mulheres, as jaquetas de parca foram enfeitadas com zíperes, as calças apareceram leves e às vezes transparentes e tops de chifon foram combinados com saias ou shorts do mesmo tecido.

Armani, de 87 anos, iniciou o desfile de passarela com tons suaves de marrom-claro, cinza, bege e rosa que se transformaram em azuis, verdes e vermelhos mais ousados.

Os trajes de noite consistiram de vestidos de lantejoulas cintilantes e peças de top e saias brilhantes. Algumas roupas tinham estampas florais e decorações.

"Nesta temporada, a jornada começa em um deserto imaginário, cruzando seu oásis e terminando em esquemas de cores vibrantes", disse o catálogo do show. "Tudo se mistura, muito livremente".

Para os homens, havia blazers ajustados, tops de túnica e calças de pijama. As calças também mostravam estampas, enquanto as bermudas se combinavam com camisas sedosas.

Em uma entrevista para o Women's Wear Daily, Armani disse que o Emporio Armani "evoluiu muito" ao longo das décadas.