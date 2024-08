Em Bruxelas, carruagens elétricas substituem o uso de cavalos

Em Bruxelas, na Bélgica, uma cidade famosa por sua rica história e arquitetura deslumbrante, uma transformação silenciosa, mas significativa, está ocorrendo nas ruas de paralelepípedos que cercam a icônica Grand Place. Thibault Danthine, o último operador de carruagens puxadas por cavalos na capital belga, decidiu substituir seus cinco fiéis companheiros por carruagens elétricas.

Essa decisão coloca Bruxelas na vanguarda de uma tendência global que visa proteger o bem-estar animal, enquanto moderniza tradições turísticas de longa data. A reportagem é do The New York Times.

A decisão de Danthine não foi tomada de forma leviana. Ao longo dos últimos anos, ele observou uma mudança gradual, mas evidente, na percepção dos turistas. O que antes era visto como um símbolo romântico e nostálgico de tempos passados começou a ser criticado como um ato de crueldade. Turistas que outrora tiravam fotos ao lado dos cavalos começaram a expressar descontentamento, muitas vezes gritando palavras de reprovação ao passar pelas carruagens. Esse comportamento tornou-se tão comum que Danthine, um amante dos cavalos, sentiu que era hora de repensar seu negócio.

Assim, em um movimento ousado e inovador, ele vendeu seus cavalos e investiu em duas carruagens elétricas. Os novos veículos foram projetados para se assemelhar aos primeiros modelos de automóveis elétricos desenvolvidos no século XIX, mantendo assim uma ligação com a história da tecnologia e oferecendo uma alternativa moderna que ainda conserva o charme tradicional. Em junho, Bruxelas tornou-se a primeira capital europeia a oferecer passeios diários em carruagens elétricas, substituindo as carruagens puxadas por cavalos que outrora circulavam pelas ruas da cidade.

Transição benéfica

A transição em Bruxelas, no entanto, não foi apenas uma questão de adaptação às novas sensibilidades sociais. Danthine observou benefícios tangíveis em seu negócio. Com as carruagens elétricas, ele não precisa mais se preocupar com o bem-estar dos cavalos durante os meses de verão, quando as altas temperaturas frequentemente forçavam o cancelamento dos passeios. A ausência de limitações impostas pelo uso de animais permite que ele opere seus passeios diariamente, mesmo nos dias mais quentes. Além disso, os custos operacionais foram significativamente reduzidos, uma vez que ele não precisa mais arcar com as despesas elevadas de cuidados veterinários e alimentação dos cavalos.

Outro benefício inesperado foi a simplificação na contratação de guias turísticos. Anteriormente, era necessário encontrar profissionais multilíngues que também tivessem experiência em lidar com cavalos, uma combinação rara de habilidades. Agora, Danthine pode focar em contratar guias com excelentes habilidades de comunicação, sem a necessidade de experiência prévia com animais.

A decisão de Bruxelas de adotar carruagens elétricas também pode servir de exemplo para outras cidades. Em Nova York, por exemplo, o debate sobre a proibição das carruagens puxadas por cavalos ainda é acirrado. Apesar de incidentes recentes envolvendo o colapso de cavalos nas ruas da cidade, as tentativas de substituir as carruagens por versões elétricas encontraram resistência.

Enquanto isso, turistas em Bruxelas continuam a desfrutar dos passeios pela cidade, agora em carruagens silenciosas e ecologicamente corretas. O feedback tem sido amplamente positivo, com muitos visitantes apreciando a inovação que conecta a história com o futuro. Danthine planeja expandir seu negócio, com a compra de uma terceira carruagem no próximo ano, consolidando a nova era das carruagens em Bruxelas.