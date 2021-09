Elton John adia turnê europeia devido a dor no quadril

Elton John adiou a turnê europeia "Farewell Yellow Brick Road" até 2023 devido problemas no quadril.

O cantor britânico de 74 anos disse que foi aconselhado a passar por uma operação o mais rápido possível.

"No final de minhas férias de verão caí de mau jeito em uma superfície dura, e estou sentindo uma dor e um incômodo consideráveis no quadril desde então", disse ele em um comunicado publicado no Twitter.

"Apesar da fisioterapia intensiva e do tratamento especializado, a dor continua a piorar e está levando a uma dificuldade de movimento crescente."

Elton John, que reina na música pop com seus rocks e suas baladas ao piano há cinco décadas, disse que as datas de 2021 de sua turnê europeia serão remarcadas para 2023. A turnê voltará à estrada em janeiro de 2022 na cidade norte-americana de New Orleans.

