Ellen DeGeneres encerrará talk show após 19ª temporada

Ellen DeGeneres encerrará seu talk show diurno premiado com o Emmy no ano que vem após a 19ª temporada, anunciou a comediante em uma entrevista publicada na The Hollywood Reporter nesta quarta-feira.

DeGeneres, de 63 anos, debaterá a decisão no programa de quinta-feira com a convidada Oprah Winfrey, informou a publicação do setor de entretenimento.

"Quando você é uma pessoa criativa, precisa ser desafiada constantemente --e por melhor que este programa seja, e por mais divertido que seja, não é mais um desafio", disse DeGeneres na entrevista.

"The Ellen DeGeneres Show" estreou em 2003 e recebeu mais de 60 Prêmios Emmy.

DeGeneres iniciou a carreira na comédia stand-up em sua Nova Orleans natal e depois migrou para a televisão, onde estrelou a série cômica "Ellen" em meados dos anos 1990.

Em 1997, tanto ela quanto seu personagem se assumiram como lésbicas muito antes de pessoas gays serem amplamente aceitas nos Estados Unidos. "Ellen" foi cancelado um ano depois, mas DeGeneres voltou à TV quatro anos mais tarde com sua atração diurna.

Defensora dos animais, dos direitos gays e de campanhas anti-bullying, DeGeneres se tornou conhecida por promover a gentileza e a compaixão em seu programa descontraído.

Mas no ano passado, três dos principais produtores abandonaram a produção e DeGeneres pediu desculpas depois de reportagens sobre um ambiente de trabalho tóxico, prometendo um "novo capítulo".