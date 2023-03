Elegância em forma de relógio: Bulgari lança nova coleção Octo Roma

A linha Octo da Bulgari conseguiu um feito e tanto no tradicional universo da relojoaria: com apenas pouco mais de dez anos, já se tornou um clássico. Desde seu lançamento, em 2012, ganhou status de ícone, graças ao design ao mesmo tempo inovador e muito, muito elegante.

Como melhor não mexer em time que está ganhando, a manufatura lança agora a nova linha Octo Roma, em homenagem à sua cidade de origem. Mais uma vez, o destaque é o design de estilo italiano e que enriquece a arte da relojoaria suíça.

A coleção foi apresentada esta semana em Genebra, na Suíça, em evento próprio da marca que acontece ao mesmo tempo que o salão Watches & Wonders.

A linha também mostra a capacidade da Bulgari de renovar e revigorar sua estética característica. A nova coleção Octo Roma tem como marcas a versatilidade, a sofisticação e, mais uma vez, a elegância e chega com seis nvos modelos: um automático, um cronógrafo e quatro turbilhões.

Excelência suíça e criatividade romana

A forma da caixa da linha é uma homenagem à ligação histórica da marca com Roma. O design justapõe formas redondas e octogonais, criando uma interação de texturas, luz e sombra O intrincado motivo Clous de Paris no mostrador dos dois modelos que estão sendo lançados agora, o automático e o cronógrafo, é uma homenagem à alta relojoaria suíça.

O modelo automático e o cronógrafo Octo Roma vêm equipados com um conveniente sistema de pulseira intercambiável sem ferramentas, oferecendo praticidade.

Cada relógio vem com duas pulseiras no momento da compra, uma de aço inoxidável e uma de borracha. Alças adicionais em borracha e couro de crocodilo de várias cores estão disponíveis para compra separadamente.

A coroa é perfeitamente integrada à caixa das duas peças e protegida por protetores. Cada relógio também é resistente à água até 100 metros de profundidade.

O Octo Roma Chronograph é o primeiro da coleção, equipado com o Calibre BVL 399, movimento mecânico interno fabricado na Suíça. Os Octo Roma Tourbillons representam a fusão entre a excelência da relojoaria suíça e a criatividade romana.

Tem formato redondo - mas também octogonal

A forma octogonal tem uma história rica na arquitetura italiana, aparecendo em estruturas icônicas como o Panteão e as obras de Leonardo da Vinci; em particular, a geometria de oito lados caracteriza as abóbadas da Basílica de Maxentius, construída no século 4 em um dos locais arquitetônicos mais importantes de Roma.

Esse elemento de design também é explorado nas joias históricas da Bulgari, a coleção Monete. Também pode ser vista na icônica coleção modular Parentesi e nos suntuosos volumes e correntes dos pingentes da década de 1970, com sobreposição de geometrias e interação de cores e ouro

O impacto visual do Octo vem mesmo da combinação das duas formas geométricas no design da caixa. O aro redondo superior escovado acetinado é contrastado por uma parte octogonal polida do aro inferior, criando uma estética ao mesmo tempo clássica e contemporânea.

Octo Roma Automático

A versão mecânica automática de 41 milímetros com três ponteiros e data é alimentada pelo calibre interno BVL 191 com uma reserva de energia de 42 horas. O mostrador é fácil de ler, enquanto seu acabamento adiciona um toque de sofisticação com um motivo Clous de Paris

O modelo vem em três variações de cores de mostrador, aprimoradas pelo efeito 3D da técnica Clous de Paris. O mostrador azul traz um caráter atemporal. Já o mostrador branco chama a atenção pela ousadia. E o mostrador antracito transmite sofisticação e requinte.

A ênfase no mostrador é toda sobre legibilidade: os ponteiros são aprimorados com Super-LumiNova, assim como todos os marcadores de horas e os algarismos arábicos do Octo Roma às 6 e 12 horas.

Aqui, novamente, a Bulgari teve o cuidado de preservar a estética emblemática do Octo Roma. O equilíbrio certo e o senso de proporção, ambos atributos essenciais da arquitetura italiana, permanecem no centro das preocupações da Bulgari.

Cronógrafo Octo Roma

O Octo Roma Chronograph, que estreia na coleção, distingue-se pelo mostrador elegante com exibição clara e legível em azul ou preto. Possui função de cronógrafo com ponteiro central de segundos, contador de 30 minutos e contador de 12 horas, que permitem acompanhar o tempo decorrido com a maior precisão.

A janela da data situa-se entre as 4 e as 5 horas, os três contadores sunburst às 3, 6 e 9 horas, uma disposição que facilita leituras rápidas e intuitivas do cronógrafo. O calibre BVL 399 é um movimento mecânico interno de fabricação suíça com corda automática, decorado com motivo Côtes de Genève e chanfrado, e pode ser visto no fundo de safira da caixa. A reserva de marcha é de 42 horas.

Os dois botões na versão cronógrafo foram integrados à caixa, seguindo diretamente das alças. Forma, função, design e ergonomia se fundem em um mesmo conceito. A caixa de aço de 42 milímetros mistura o artesanato tradicional e o design contemporâneo.

Octo Roma Turbilhões

A coleção Octo Roma traz quatro modelos de turbilhão, cada um com uma personalidade. As formas generosas do Octo Roma podem acomodar complicações variadas.

Cada modelo exibe seu próprio conjunto de recursos exclusivos, desde o movimento cativante do mecanismo do turbilhão até os detalhes do mostrador.

Os quatro calibres dessa divisão do Octo Roma foram desenvolvidos em Neuchâtel, na Suíça. Três são do tipo voador e equipam os relógios masculinos de 44 milímetros de diâmetro. Todo o meio da caixa é perfeitamente transparente, oferecendo uma visão completa do movimento íntimo dentro.

O Octo Roma Striking Papillon Tourbillon e o Striking Tourbillon Saphir receberam uma nova caixa, com curvas suaves para proporcionar uma sensação mais leve. Os dois modelos têm um caráter mais esportivo.

O turbilhão é exibido alternadamente às 6 horas ou, regiamente, no centro do palco. A Bulgari decidiu colocar essa grande complicação da alta relojoaria, cuja patente foi registrada em 1801 e anula os efeitos da gravidade na marcação do tempo, em uma posição compatível com seu prestígio. A reserva de marcha do movimento é de 60 horas

O Octo Roma Papillon Tourbillon emite uma vibração poderosa. As horas podem ser lidas através de uma janela fixa ao meio-dia, enquanto os minutos são exibidos em um semicírculo graduado de 0 a 60 e alternadamente atravessado por dois diamantes mãos em forma.

Já o Octo Roma Striking Papillon Tourbillon, com seus exclusivos tons verdes vívidos, vem em uma caixa de titânio com design contemporâneo. Aqui, a Bulgari se inspira nos antigos códigos estéticos e técnicos da arte relojoeira. Traz dois ponteiros centrais, turbilhão às 6 horas, corda manual.

O movimento é 100% esqueletizado. A caixa é de titânio. Às 3 horas fica um botão de pressão. Isso porque a coroa não pode ser puxada. Pressionar o botão revela um discreto ponto vermelho no eixo da haste da corda, indicando que o relógio pode ser ajustado girando a coroa da maneira tradicional. A reserva de marcha é de 64 horas.

Os outros dois turbilhões se aventuram em territórios diferentes. O Octo Roma Precious Naturalia e o Octo Roma Tourbillon Lumière partilham a mesma ligação com o elemento mineral, pedra dura ou diamante, um diálogo com elementos naturais.

O Octo Roma Precious Naturalia traz uma placa visível no lado do mostrador e adornada com um olho de tigre, uma pedra dura e chata com detalhes em marrom e dourado, costurada com finos veios minerais de tons mais claros. A pedra é cortada com uma espessura de apenas alguns décimos de milímetro para cobrir cada um dos 12 índices.

Assim como cada pedra, aqui cada relógio é único. No centro dessa tela mineral está um movimento manufaturado esqueletizado.

Discreto, com um novo tamanho de caixa de apenas 38 milímetros, o Octo Roma Precious Tourbillon Lumière é a única criação para mulheres da coleção Octo Roma. A peça exibe movimento esqueletizado. Circulando a delicada faixa de minutos de diamante, pontuada a cada cinco minutos por um rubi, estão dois ponteiros centrais. A reserva de marcha é de 64 horas.

O turbilhão, às 6 horas, parece em suspensão. A caixa é totalmente pavimentada – bisel, caixa central, asas e coroa – com diamantes. Uma criação para um evento de gala. Se for em Roma, melhor.

