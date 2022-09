Edega: viaje pela Espanha através dos vinhos

Os vinhos espanhóis apresentam estilos variados que vão desde frutas ousadas à mineralidade. A Espanha é o país de origem de muitas variedades como tempranillo, garnacha e monastrell. Há outras variedades, como Petit Verdot, que parecem ter melhor desempenho aqui do que em seu país de origem.

O país também tem a maior área de vinhedos do mundo. A pedido da Casual, o e-commerce Edega, do francês Philippe de Nicolay Rothschild, indica dois rótulos espanhóis que traduzem bem o país.

La Doncella de las Viñas Tempranillo 2018

Este é um belo tempranillo com nariz fresco, boa complexidade de frutas negras e toque de especiarias. A boca é extremamente redonda, macia e agradável, com um final fresco. Versátil, combina com grande diversidade de pratos. Valor: R$ 74,90.

El Beso de las Uvas

Outra surpresa da Familia Conesa e prova do belo potencial deste recente reconhecido Pago (vinhedo que recebe uma denominação própria na Espanha): este vinho é um original corte de várias castas e safras, deixando-o realmente muito intrigante, fora das fronteiras que nós temos o hábito de encontrar no mundo do vinho.

Cor profunda com leve marca de evolução, com um belo brilho marcador de uma juventude ainda bem presente. O nariz é complexo e profundo e revela um conjunto de frutas negras, de cedra, alcaçuz e chocolate, criando uma impressão de doçura e, ao mesmo tempo, com bastante frescor. A boca confirma essa impressão com densidade e volume, porém com maciez e um final longo e sedoso. Valor: R$ 273,80.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece ainda descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

