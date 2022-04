Dona da cachaça 51 lança drinque "Chevette" por R$ 4,99 a lata

Até onde a cultura popular inspira as grandes marcas de bebidas? Há dois anos, a EXAME mostrou como carros clássicos como Fusca Azul, Brasília Amarela, Monza e Chevette estavam fomentando a criação de novos drinques superpopulares entre os mais jovens.

Nessa semana, a Cia Müller de Bebidas, maior produtora de cachaça do mundo e proprietária do ícone nacional Cachaça 51, anunciou um novo produto em seu portfólio.

By Popular Demand, o 51 ICE XVT nada mais é do que a versão industrializada do conhecidíssimo drinque caseiro Chevette, febre entre os jovens das periferias das capitais brasileiras.

A receita original do drinque leva coquetel alcoólico de limão, suco em pó de baunilha e gelo de água de coco.

A dona da cachaça 51, fundada em 1959 em Pirassununga, interior de São Paulo, venderá a combinação em latas de 269 ml. O drinque terá teor alcoólico de 7,9% e o preço recomendado pela fabricante é de R$ 4,99.

“A 51 Ice XVT segue a tendência do mercado. Além de ampliar a linha de bebidas alcoólicas [de baixo teor] mistas gaseificadas, representa uma oportunidade para fortalecer a marca na categoria RTD [bebidas prontas para consumo]”, explica Luciano Sadi Andrade, gerente de marketing da Cia Müller de Bebidas.

Para ele, a edição XVT da 51 Ice chegará ao mercado marcando conquistando o consumidor que deseja coquetéis mais práticos, que dispensem o preparo e sejam ideais para o consumo em locais mais despojados, da praia à balada.