“Chevette” e “Fusca Azul”: 5 drinks com nomes de carro que estão em alta

Embora tenha saído das linhas de produção na década de 1990, o Chevette ainda está na memória (e agora também nos copos) dos brasileiros. O carro fabricado pela Chevrolet, que foi um dos mais populares no país nos anos que sucederam seu lançamento, em 1973, encontrou um novo lugar em 2020: virou nome de drink.

Mas não é somente o “Chevette”, uma mistura de vodca saborizada, gelo de água de coco e suco em pó, que está fazendo sucesso entre os mais jovens. Basta visitar um par de adegas na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, para observar kits prontos para o preparo de inúmeros drinks que têm nome de carros. “Monza”, “Brasília Amarela” e “Fusca Azul” são alguns deles.

De onde surgiram esses drinks e porque eles levam nomes de carros é um mistério, até porque álcool e direção são (ou pelo menos deveriam ser) dois universos inconciliáveis. O que se sabe, no entanto, é que as misturas estão cada vez mais populares por dois principais fatores: são extremamente baratas e de fácil preparo.

As bebidas alcoólicas mais usadas para preparar esses drinks são as vodcas saborizadas Corote e as aguardentes saborizadas Duelo. O preço da garrafa dessas bebidas gira em torno de 4 reais. Além do álcool, as receitas quase sempre levam saquinhos de suco em pó e caixinhas de água de coco congeladas. O preparo não tem muito segredo: geralmente se resume a juntar todos os ingredientes em um copo bem grande e mandar para dentro.

Confira abaixo 5 drinks que surgiram na onda do “Chevette”:

Chevette

Ingredientes:

1 coquetel alcoólico de Limão

1 Suco em pó de baunilha e limão

1 Caixinha de gelo de água de coco.

O preparo consiste em adicionar o suco em pó na garrafa de coquetel alcoólico de Limão, fechar e misturar bem. Em um copo de 700ml você adiciona o gelo de água de coco e despeja toda a bebida. Está pronto seu Chevette, o também conhecido como “Yakult alcoólico”.

Monza

Ingredientes:

Cubos de Gelo

25ml AbsolutVodca

25ml Suco de Maçã

25ml Campari

25ml Suco de Maracujá

O preparo consiste em encher uma coqueteleira com os cubos de gelo. Adicionar todos os ingredientes, agitar e coar em um copo alto cheio de cubos de gelo. Está pronto seu Monza.

Brasília Amarela

Ingredientes:

1 Coquetel alcoólico de Maracujá

1 Suco em pó de maracujá

1 Caixinha de gelo de água de coco.

O preparo consiste em adicionar o suco em pó na garrafa de coquetel alcoólico de Maracujá, fechar e misturar bem. Em um copo de 700ml você adiciona o gelo de água de coco e despeja toda a bebida. Está pronto sua Brasília Amarela.

Fusca Azul

Ingredientes:

1 Coquetel alcoólico de Blueberry

1 Caixinha de gelo água de coco de 200 ML

1 suco em pó de uva

O preparo consiste em adicionar o suco em pó na garrafa de coquetel alcoólico de Blueberry, fechar e misturar bem. Em um copo de 700ml você adiciona o gelo de água de coco e despeja toda a bebida. Está pronto seu fusca azul.

Green Cadillac

Ingredientes:

1 Coquetel alcoólico de Menta

1 Suco em pó de Abacaxi

1 Caixinha de gelo de água de coco

O preparo consiste em adicionar o suco em pó de Abacaxi na garrafa de coquetel alcoólico de Menta, fechar e misturar bem. Em um copo de 700ml você adiciona o gelo de água de coco e despeja toda a bebida. Está pronto seu Green Cadillac!