Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Documentário explora 50 anos de relações entre Brasil e China além da economia

Série documental revela os vínculos humanos, culturais e científicos que sustentam a aliança sino-brasileira

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16h15.

O documentário "Brasil e China" é um mergulho profundo nas relações bilaterais entre os dois países, que completam 50 anos de laços diplomáticos e comerciais. Lançado gratuitamente no YouTube, a série vai além das análises econômicas e políticas tradicionais, apresentando uma abordagem mais ampla sobre a parceria que, cada vez mais, molda o futuro global.

Produzido pela Produtora Brasileira, em parceria com a World Documentaries e a Ancine, com patrocínio da CPFL Energia, o documentário se desvia das estatísticas para trazer depoimentos de especialistas, professores, empresários e estudantes de língua chinesa, que explicam as múltiplas facetas dessa relação histórica e estratégica.

Primeiro episódio: A Economia como Pilar Central

No episódio 1, o documentário revisita os 50 anos de relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e China. O episódio explora a economia, tecnologia, energia e cultura, mostrando como ambos os países se tornaram aliados centrais em um cenário internacional de rápidas transformações. A série destaca como essa parceria tem o poder de moldar o futuro de ambas as nações e suas economias.

Segundo episódio: A Ponte Cultural e Educacional

O episódio 2 foca nas pontes culturais, científicas e educacionais que estreitam os laços entre Brasil e China. Da cooperação espacial à medicina tradicional chinesa, passando pelo ensino de mandarim e intercâmbios acadêmicos, o episódio demonstra como o conhecimento compartilhado fortalece uma integração que transcende o comércio. Ele aponta como o futuro da relação dependerá também da capacidade de inovar e respeitar as distintas, mas complementares, culturas dos dois países.

Terceiro episódio: Vínculos Humanos e Afetivos

O episódio 3 celebra os vínculos humanos, culturais e emocionais que aproximam as duas nações. A série traz histórias de amizade e respeito mútuo, que vão desde o ritual do chá chinês até trocas de perspectivas sobre o amanhã. O episódio destaca como, além do comércio, os brasileiros e chineses construíram uma parceria fundamentada na empatia, leveza e uma visão compartilhada de mundo.

Assista aos três episódios:

Episódio 1: China e Brasil: Relacionamento econômico

Episódio 2: China e Brasil: Tecnologia, cultura e educação

Episódio 3: China e Brasil: Relações e conexões

Acompanhe tudo sobre:FilmesBrasilBrasil-China

Mais de Casual

Os melhores bares de Belo Horizonte, segundo ranking EXAME Casual 2025

Netflix House: veja como serão os parques imersivos inspirados em séries

Os melhores bares do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2025

Coffee lovers: o amor pelo café que vai além do preparo

Mais na Exame

English

'Our biggest challenge is the illegal fuel market,' says president of Ipiranga

Mercados

Onde investir em setembro? Veja as ações ‘queridinhas’ para o mês

Future of Money

5 criptomoedas que podem disparar em setembro, segundo especialistas

Apresentado por INDRIVE

Enquanto Uber trava disputas, inDrive cresce com modelo transparente entre motorista e passageiro