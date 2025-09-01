Documentário explora 50 anos de relações entre Brasil e China além da economia

O documentário "Brasil e China" é um mergulho profundo nas relações bilaterais entre os dois países, que completam 50 anos de laços diplomáticos e comerciais. Lançado gratuitamente no YouTube, a série vai além das análises econômicas e políticas tradicionais, apresentando uma abordagem mais ampla sobre a parceria que, cada vez mais, molda o futuro global.

Produzido pela Produtora Brasileira, em parceria com a World Documentaries e a Ancine, com patrocínio da CPFL Energia, o documentário se desvia das estatísticas para trazer depoimentos de especialistas, professores, empresários e estudantes de língua chinesa, que explicam as múltiplas facetas dessa relação histórica e estratégica.

Primeiro episódio: A Economia como Pilar Central

No episódio 1, o documentário revisita os 50 anos de relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e China. O episódio explora a economia, tecnologia, energia e cultura, mostrando como ambos os países se tornaram aliados centrais em um cenário internacional de rápidas transformações. A série destaca como essa parceria tem o poder de moldar o futuro de ambas as nações e suas economias.

Segundo episódio: A Ponte Cultural e Educacional

O episódio 2 foca nas pontes culturais, científicas e educacionais que estreitam os laços entre Brasil e China. Da cooperação espacial à medicina tradicional chinesa, passando pelo ensino de mandarim e intercâmbios acadêmicos, o episódio demonstra como o conhecimento compartilhado fortalece uma integração que transcende o comércio. Ele aponta como o futuro da relação dependerá também da capacidade de inovar e respeitar as distintas, mas complementares, culturas dos dois países.

Terceiro episódio: Vínculos Humanos e Afetivos

O episódio 3 celebra os vínculos humanos, culturais e emocionais que aproximam as duas nações. A série traz histórias de amizade e respeito mútuo, que vão desde o ritual do chá chinês até trocas de perspectivas sobre o amanhã. O episódio destaca como, além do comércio, os brasileiros e chineses construíram uma parceria fundamentada na empatia, leveza e uma visão compartilhada de mundo.

Assista aos três episódios:

Episódio 1: China e Brasil: Relacionamento econômico

Episódio 2: China e Brasil: Tecnologia, cultura e educação

Episódio 3: China e Brasil: Relações e conexões